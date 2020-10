Abogado detalla posibles planteamientos de Manuel Natal para querella contra Jugando Pelota Dura

Fernando Moreno, decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico analizó los planteamientos que podría utilizar el representante Manuel Natal de presentar una querella ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), y la Oficina del Contralor Electoral por el programa Jugando Pelota Dura.

"Mi impresión sobre el asunto es que el representante Natal tiene un argumento bueno a su favor en términos de que, vi el programa y Ferdinand empezó de que no lo invita porque entiende que no va a ser respetuoso con él en un momento dado y lo aceptó, que no lo invitan y que es parte de la política del programa", indicó el abogado.

De igual forma, Moreno expuso que "ya no existe una doctrina como la que había anteriormente en la que había que dar tiempo igual a los candidatos políticos o a posturas políticas diferentes".

Sin embargo, este indicó que aún prevalece un principio de darle espacio de igual forma a todos los candidatos.

Esta semana el candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, anunció que presentará una querella ante la FCC en contra del programa Jugando Pelota Dura.

"Estaré procediendo a radicar una querella en la FCC en los próximos días y ante el Contralor Electoral. Se acabó el abuso de quienes utilizan los medios de comunicación para adelantar sus intereses económicos y los de sus respectivos partidos", comentó Natal en sus redes sociales.

Ente regulador federal

"La FCC entra aquí como ente regulador. Muchos comentarios en redes que dicen 'el programa es de Ferdinand, él invita a quién él quiera' . Eso no es del todo correcto porque Ferdinand puede transmitir ese programa por las vías que tienen una licencia de la FCC, no cualquiera puede pone programación al aire. El tiene que cumplir con una reglamentación y esa sería la entidad o jurisdicción para atender la queja del representante Natal", expuso Moreno.

Asimismo, el decano de la Escuela de Derecho de la PUCPR manifestó que el planteamiento de Natal podría ser que en la medida que un programa apoye a unos candidatos y a otros no, "y se note esa intención, que se le está dando mayor exposición a un grupo versus el otro eso tiene un costo económico".

Finalmente, el abogado indicó que eso se podría ver como un donativo de campaña, por lo que habría que notificarlo a los entes gubernamentales correspondientes, como la Oficina del Contralor Electoral.