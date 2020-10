Exigen conocer estado de investigación contra exlegislador del PPD por alegada corrupción

El licenciado y activista del Partido Nuevo Progresista (PNP), Hiram Torres Montalvo, solicitó al Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés), así como a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, el estado actual de una investigación contra el exrepresentante del Partido Popular Democrático (PPD), Efraín De Jesús Rodríguez, por acusaciones de fraude, obligar a empleados compra taquillas para eventos de recaudación de fondos, desviación de fondos de campaña y abuso de poder, por parte de varios exempleados de su oficina legislativa.

“Ha pasado un tiempo razonable y todavía no se conoce el estatus de las investigaciones sobre las serias acusaciones hechas por empleado de esa oficina el cuatrienio pasado, que incluye obligar a empleados a comprar taquillas de 300 a 500 dólares so pena de despido, el alegado abuso por parte de la directora de la oficina de Mayagüez, Jocelyn Rodríguez cuando le exigía, de acuerdo a información disponible, que los empleados dieran una parte de su bono de navidad a la campaña de reelección. Todo eso fue plasmado en un escrito y enviado a las autoridades y todavía no se sabe que paso con eso”, señaló Torres Montalvo.

De Jesús Rodríguez fungió como representante del Distrito Número 19 de Mayagüez y San Germán durante el cuatrienio pasado (2013-2016).

Entre las alegaciones descritas por un grupo de empleados de De Jesús Rodríguez también se encuentra la repartición de materiales de construcción y hasta asientos protectores de menores a familiares y amigos del exrepresentante del PPD.

“Estas son alegaciones serias, bien serias, se debe investigar si en efecto, se inició una pesquisa en el FBI, y las agencias locales, como supuestamente pidieron los exempleados afectados por este patrón de abuso y el estatus de la misma. Esto es algo bien serio que involucra, además de este funcionario, a una candidata del PPD a un puesto electivo, por eso es imperativo que se investigue a fondo”, concluyó Torres Montalvo.

