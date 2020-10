Dan ultimátum a Charlie Delgado para entregar documentos sobre aseguradora en Isabela

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Néstor Alonso Vega le dio al alcalde de Isabela y candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos ‘Charlie’ Delgado Altieri, cinco días para que provea todos los documentos relacionados con la contratación de la compañía corredora de seguros a Best Group Insurance, incluyendo las propuestas recibidas, facturas de servicios rendidos y cualquier correspondencia, correo electrónico o memo interno relacionados a la misma.

De no proveer los datos solicitados bajo el amparo de la de la Ley 141-2019, mejor conocida como ‘Ley de Transparencia y Proceso Expedito para el Acceso a la Información Pública’, en este término, el representante PNP acudirá al Tribunal.

Mediante una carta oficial enviada esta mañana al Alcalde de Isabela, el legislador del PNP dijo que "le solicitó que provea, dentro de los próximos 5 días naturales, la información relacionada a los contratos de todo productor y/o corredor de seguros de propiedad, de contingencia y/o de salud que brinde o haya brindado sus servicios al Municipio de Isabela por los pasados diez años. De no suministrar la información requerida en el término solicitado, recurriremos al Tribunal de Primera Instancia en el Recurso Especial de Revisión Judicial establecido en el Artículo 9 de la Ley 141”.

Según Alonso Vega, la petición la hace luego de que el programa Jay y sus Rayos X investigara sobre un posible caso de nepotismo y venta de influencias durante la alcaldía de Delgado Altieri. Dicha información, también fue denunciada por el Representante que suscribe y fue referida al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y al Contralor Electoral.

Conforme a la publicación, desde el 2012 Delgado Altieri ha contratado como su compañía corredora de seguros a Best Group Insurance, una empresa que, según este aceptó, tuvo empleada a su hija, Astrid Delgado Irizarry. En 2018, los mismos dueños de Best Group incorporan a Reborn Agency, compañía de la cual la Sra. Delgado Irizarry figuró como parte de la Junta de Directores, hasta su renuncia en el 2019. Reborn Agency es una agencia que rinde servicios a los corredores de seguros, incluyendo a Best Group Insurance, quien es corredor de seguros del Municipio de Isabela. Sin embargo, este tipo de contratos, por su naturaleza, no conllevan subastas ni procesos competitivos, y tampoco son publicados en la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

El Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico establece que “[t]odo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público de Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario por la ley”. De igual forma, el Artículo 6 de la Ley 141-2019 dispone que “[c]ualquier persona podrá solicitar información pública mediante solicitud escrita o por vía electrónica, sin necesidad de acreditar algún interés particular o jurídico”. Esta Ley, surge de una política pública clara del Gobierno de Puerto Rico para la apertura a la información y documentación, y que los ciudadanos puedan acceder a aquella información pública de forma oportuna y objetiva.

