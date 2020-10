Lúgaro arremete contra La Comay en su propio canal

La candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, utilizó el espacio del debate transmitido por Mega Tv sobre infraestructura para denunciar lo que cataloga como un discurso de odio y violencia por un programa de ese canal, La Comay.

“Asistí a la noche de hoy por la importancia que tiene el tema de la infraestructura para la recuperación y desarrollo de Puerto Rico, y por el respeto que le tengo al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico al igual que al Centro de Periodismo Investigativo. De no ser por eso no estaría aquí, pues desde este canal se transmite un programa que vive de perpetuar el odio y el prejuicio, de difamar y de normalizar la violencia” expresó la aspirante quien agregó ese espacio es “un programa que ha llegado tan bajo como para meterse con mi hija. Un programa desde donde se reproduce el discurso más ofensivo contra las mujeres que solo la cobardía es capaz de engendrar. Hoy no podía estar aquí sin denunciar esto, pero reconociendo que el tema de la infraestructura es más importante que mi disgusto”.

Dicho eso, la candidata por MVC comenzó a plantear la importancia que se debe tener al nombrar jefes de gabinete capacitados para sus puestos, utilizando como ejemplo la Administración de Transporte Marítimo (ATM), el cual Lúgaro asegura que la encargada, Mara Pérez, aceptó que no contaba con ninguna experiencia, y conocimiento, sobre la dependencia que dirige. Lúgaro, quien en las elecciones pasadas fue candidata independiente, presentó su plan como colectividad para escoger las personas que estarían ocupando el gabinete de llegar a la gobernación.

Lugaro le zumbó fuego a La Comay en su propio canal y en TV nacional 🤭 | Analice, Discuta y Fundamente pic.twitter.com/fprNy6XaMn — Puestos Pa'l Problema (@ElPodcastPPP) October 9, 2020

Por otro lado, en este mismo espacio, el candidato por el Proyecto Dignidad, César Vázquez, abandonó el debate luego de exigirle a la moderadora, la periodista Ada Torres Toro, que no interviniera en sus respuestas. Torres Toro le contestó que tenía potestad para cuestionar sus respuesta si entendía que no daba una respuesta clara a los cuestionamientos de los compañeros periodistas del CPI.

Los candidatos del Partido Popular Democrático y Partido Nuevo Progresista, Carlos Delgado y Pedro Pierluisi respectivamente, no participaron del foro aunque las preguntas a los candidatos se realizaron.

Mira el debate aquí: