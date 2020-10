JetBlue ofrece prueba molecular de COVID-19 a sus pasajeros

Como una manera de incentivar los viajes de manera segura y asegurar que los viajeros cumplan con las restricciones impuestas por la pandemia, la aerolínea JetBlue inició un programa en el que ofrece pruebas moleculares de COVID-19 a todos sus pasajeros.

En sociedad con el laboratorio Vault Health, JetBlue habilitó una página donde todos aquellos que tengan un boleto con número de confirmación, podrán hacer la orden de la prueba.

Para esto las personas no tendrán que ir a ninguna facilidad médica. El laboratorio enviará un kit de hogar para tomar la prueba PCR a través de una muestra de saliva.

JetBlue customers get savings on Vault’s at-home, saliva-based COVID-19 test, with results in 48-72 hours. Please verify in advance if your destination accepts this type of test, and other travel requirements. Learn more here: https://t.co/IFy3QRMSvq pic.twitter.com/SkSsPu4jCe

— JetBlue (@JetBlue) October 6, 2020