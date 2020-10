Ada Torres Toro envía mensaje a las mujeres tras debate: "nunca callen"

La periodista Ada Torres Toro se expresó hoy sobre su encuentro de palabras con el candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad, César Vázquez, durante el debate de infraestructura de anoche. La moderadora defendió su potestad de dirigir la conversación en el evento e invitó a las mujeres a que "nunca callen".

El momento que llevó a que Vázquez abandonara el estudio en pleno debate organizado por el Centro de Periodismo Investigativo, comenzó cuando el candidato contestó de manera evasiva una pregunta y la periodista le cuestionó su respuesta como parte de su función como moderadora, a lo que él expresó que no le volviera interrumpir pues su "intervención es inapropiada".

Sin titubear, Torres Toro le pidió que no le llamara la atención porque como periodista y moderadora del debate "tengo completa potestad de interrumpirlo a usted, o a cualquiera de los demás candidatos. Y, lo he hecho porque en el caso de usted particularmente ha sido bien evasivo con las preguntas y no las ha hecho específicamente”.

En la publicación de redes que hizo hoy Torres Toro, abundó en que ella también era la productora ejecutiva del debate y como tal, era su función "dirigir la conversación hasta lograr respuestas y también hacer preguntas".

La periodista explicó que el formato del debate se concibió para insertar sus intervenciones cuando las viera necesarias.

"Contestar una pregunta con: 'Pues, hay que hacerlo', no es un plan de gobierno de infraestructura", aseguró Torres Toro quien dijo que Vázquez -y los candidatos que no asistieron- desperdiciaron la oportunidad de discutir un tema "neurálgico" para el país.

Según dijo, el debate era el momento para que los candidatos mostraran su plan, y con las respuestas de Vázquez, demostró que "no tiene un plan, y si lo tiene, no lo reveló anoche".

Torres Toro también aseveró que desde el incidente, seguidores de Proyecto Dignidad la han atacado en redes y según dijo, no le sorprende que "no tienen problemas con la indignidad de criticar a una mujer por el hecho de no dejarse acallar por un hombre".

Incluso aseguró que alguien había comparado la profesión del periodismo con la prostitución, y otros usaron versos bíblicos para justificar por qué debía callar.

"No hay cita que justifique que yo, o ninguna mujer, tenga que someterse a la conducta de menosprecio de nadie", escribió.

La periodista terminó su mensaje con un contundente llamado a las jóvenes mujeres, niñas y adolescentes que vieron el momento: "Nunca callen. Calladitas…nunca nos veremos más bonitas. Calladas nos quieren. #nomelllamelaatencion".

