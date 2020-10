Bancos anuncian horarios especiales por lunes feriado

AsimisPor motivo de la celebración del Día de la Raza, el lunes 12 de octubre, nueve sucursales de FirstBank ubicadas en centros comerciales estarán abiertas al público en horario especial.

Las sucursales de Fajardo, Humacao, Las Catalinas, Mayagüez Mall, Plaza Carolina, Plaza del Parque, Plaza Las Américas, Ponce Centro del Sur y San Patricio operarán de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Asimismo, se indicó en una comunicación escrita que el resto de las sucursales permanecerán cerradas todo el día.

Mientras, los centros hipotecarios de FirstMortgage y las oficinas de FirstBank Insurance Agency estarán cerradas.

Para obtener información y/o realizar transacciones de sus cuentas, los clientes de FirstBank podrán llamar a FirstLine Solutions Center al 787.725.2511, acceder 1firstbank.com y/o utilizar los servicios de Tu Banca Digital o Tu Banca Digital Móvil. También, podrán retirar dinero libre de cargos en más de 445 cajeros automáticos de FirstBank y Banco Santander Puerto Rico, y depositar efectivo y cheques en los cajeros automáticos con Depósito Expreso de FirstBank.

Igualmente, FirstBank anunció que las siete sucursales de Banco Santander Puerto Rico, localizadas en centros comerciales estarán abiertas en horario especial. Las sucursales de Mayagüez Mall, The Outlets at Montehiedra, Plaza Carolina, Plaza Del Caribe, Plaza Del Sol, Plaza Las Américas y Plaza Palma Real operarán de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Las demás sucursales permanecerán cerradas todo el día.

Para obtener información y/o realizar transacciones de sus cuentas, los clientes de Banco Santander Puerto Rico podrán usar el app Santander PR, Santander eBanking, acceder www.santander.pr o llamar a Banco en Casa al 787.282.2000. También, podrán retirar dinero libre de cargos en más de 445 cajeros automáticos de FirstBank y Banco Santander Puerto Rico, y depositar efectivo y cheques en los cajeros automáticos con Depósito Simple de Banco Santander Puerto Rico.

Oriental anuncia horarios

Por otro lado, Oriental informó que 25 sucursales localizadas en varios centros comerciales estarán abiertas al público el próximo lunes, 12 de octubre de 2020.

Las sucursales que estarán abiertas al público son:

Plaza Centro, Caguas Canóvanas Las Catalinas, Caguas Los Colobos Villa Blanca, Caguas Escorial Galería del Norte, Hatillo Humacao Juana Díaz Mayagüez Mall (2 sucursales: Sucursal Oriental y Antiguo Scotiabank) Plaza Las Américas (2 sucursales: Sucursal Oriental y Antiguo Scotiabank) Asimismo, Plaza del Sol (2 sucursales: Sucursal Oriental y Antiguo Scotiabank) Plaza Guayama Plaza del Caribe, Ponce (2 sucursales: Sucursal Oriental y Antiguo Scotiabank) San Patricio (2 sucursales: Sucursal Oriental y Antiguo Scotiabank) Plaza Carolina Fajardo Manatí (2 sucursales: Sucursal Oriental y Antiguo Scotiabank) Trujillo Alto

Para visitar una sucursal para servicios no transaccionales, el cliente deberá sacar una cita accediendo a orientalbank.com/es/citas.

Los siguientes centros de servicios estarán atendiendo clientes en el siguiente horario:

Centro de Servicios: Los clientes con cuentas originadas en Oriental, pueden llamar al 787.620.0000 en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Los clientes con cuentas originadas en el antiguo Scotiabank, pueden llamar al 787.766.4999 durante las 24 horas del día.



