Matria pide acción contra violencia hacia la comunidad LGBTTIQ+

“La violencia hacia las personas trans en Puerto Rico es responsabilidad de todos los profetas del odio que las condenan desde sus púlpitos y se insertan en la política para negarles su humanidad. La fe y el discrimen no pegan. Asumir cargos públicos y discriminar, tampoco. No importa cómo disfracen sus prejuicios, la verdad es una: las personas trans sufren violencia porque en nuestro gobierno no ha habido voluntad para detener a los bullies que no quieren respetar su identidad de género”, dijo la abogada Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria en reacción al caso de una mujer trans atacada a puñaladas en la madrugada de hoy. Según los primeros reportajes de prensa, la víctima fue inicialmente identificada como hombre.

“Nos parece inaudito la insistencia de policías y medios de comunicación en invisibilizar la identidad de género de las personas trans e identificarlas con su sexo de nacimiento. Esa práctica no solo está prohibida por protocolos de la Policía de Puerto Rico, sino que a nivel de medios de comunicación hay amplia literatura que explica cómo manejar de forma sensible y equitativa la información de personas d elas comunidades LGBTTIQ+”, expresó José Galarza Flores, Coordinador de Servicio Directo de la organización.

Por su parte, Pagán Jiménez denunció que “no podemos seguir estigmatizando a las personas trans ni permitir que se repitan discursos anacrónicos y prejuiciados sobre su humanidad. Las personas trans siempre han existido. Lo que no había existido hasta ahora era la conciencia que hemos desarrollado como país para respetarlas, entenderlas y apoyarlas. Tampoco existía el reconocimiento de sus derechos humanos, algo que hemos logrado a pesar de los esfuerzos continuos de grupos conservadores para detener el avance logrado. Sin embargo, estamos en un momento en el que esas fuerzas que insisten en discriminar y demonizar a las personas trans insisten en llevar sus prejuicios a un nuevo nivel e insertarlo en las leyes y agencias de gobierno. Con eso, envalentonan a agresores, asesinos y también a los policías que faltan a su deber al negarse atender adecuadamente a las personas LGBTTIQ”.

La organización expresó su solidaridad con la mujer trans agredida.

“Nuestro corazón, fuerza y amor con esta mujer trans. La violencia hacia las personas trans y las comunidades LGBTTIQ+ en general sólo podrá ser erradicada cuando el propio sistema asuma su responsabilidad de erradicar el discrimen por orientación sexual e identidad de género a todos los niveles”, concluyeron.

