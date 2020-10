Julián Gil pierde la patria potestad de su hijo

La actriz venezolana Marjorie de Sousa ganó la demanda de patria de potestad de su hijo Matías Gregorio, el cual procreó con el actor Julián Gil.

Según se informó en el programa "El gordo y la flaca" (Univisión), la actriz ganó la mencionada demanda. "“Ganó Marjorie, [ella] tiene la patria potestad del hijo que tienen entre ambos, un juez lo acaba de decidir. Legalmente Julián Gil no tendrá acceso a su hijo, no podrá visitarlo y no podrá ser parte de las decisiones sobre él: ni de escuela, educación, médico, país en donde viva y mucho menos a dónde [el niño] pueda viajar", sostuvo la comunicadora colombiana Tanya Charry.

Esta añadió que: "Marjorie es la encargada de decidir sobre la vida de Matías, eso sí, Julián deberá seguir pagando la manutención del pequeño".

Por su parte, el publicista del actor Alberto Navarro confirmó la información dada en el conocido programa de televisión.

"Lamentablemente es cierta esa noticia. La mamá de Matías privó al padre de su hijo. Le quitaron a Julián la patria potestad. Lamentablemente Julián no tiene ningún derecho sobre su hijo", sostuvo Navarro.

La pareja se enfrentó por más de tres años en los tribunales tras terminar su relación amorosa.