Involucran a Charlie Delgado en presunto esquema de venta de influencias y conflicto de interés

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, refirió hoy, jueves, al Departamento de Justica, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor Electoral, un alegado esquema de ventas de influencias y conflicto de interés que involucra directamente al candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos ‘Charlie’ Delgado Altieri.

“Este pasado martes salió a la luz pública lo que a todas luces un esquemas de venta de influencias. De acuerdo a datos de una investigación periodística, como alcalde del Municipio de Isabela, Delgado Altieri contrató como a la compañía corredora de seguros a Best Group Insurance. En el año 2017, los mismos dueños de Best Group incorporaron a Reborn Agency, Inc., compañía de la cual la hija del Alcalde figuró como oficial al ocupar la posición de Secretaria de la Junta de Directores, hasta su renuncia en el mes de mayo de 2019. Reborn Agency es una agencia que rinde servicios a los corredores de seguros, incluyendo a Best Group Insurance, quien es corredor de seguros del Municipio de Isabela. Tal es la relación entre Best Group y Reborn, que ambas tienen su sede en el mismo edificio de Hato Rey”, señaló Aponte Hernández.

“Este tipo de contratos, por su naturaleza, no conllevan subastas ni procesos competitivos, por lo que es altamente sospechoso que el alcalde Delgado Altieri haya contratado con una compañía que empleaba a su hija para el Municipio de Isabela. Por otro lado, el informe investigativo también reveló que los principales directivos de Best Group y Reborn, Omar Díaz Muñoz y Yamil Negrón Cartagena, han donado miles de dólares para la campaña del Delgado Altieri entre los años 2019 y 2020. Además, se indicó que el señor Negrón Cartagena es un recaudador de Delgado Altieri. En primer lugar, la contratación de Best Group y Reborn por el Municipio de Isabela, mientras eran los patronos de la hija de Delgado Altieri, es un claro conflicto de interés, en violación a las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental. Peor aún, en la publicación el propio señor Delgado Altieri admitió que nunca solicitó una dispensa a la Oficina de Ética Gubernamental”, añadió el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

De igual forma, dijo el líder estadista que la conducta de otorgar contratos de corredor de seguros, a cambio de que estas compañías emplearan a la hija de Delgado Altieri, representa un esquema de “pay for play” y de inversionismo político, penalizado por nuestro ordenamiento jurídico. Aseguró que este esquema se configura al otorgar contratos de seguros sin subasta y sin competencia a compañías que empleaban a su hija, y a su vez lo financiaban políticamente. Aponte dijo que esa conducta forma parte de "un patrón de abuso de poder en el uso de fondos públicos para fines político-partidistas y beneficiar su núcleo familiar".

“Estamos denunciando este esquema de corrupción por entender que viola la Ley de Ética Gubernamental, así como otras leyes estatales y federales. Entendemos que un esquema de conflicto de intereses e inversionismo político como el descrito es un acto de corrupción y de violación a nuestro ordenamiento jurídico. Por tal razón, solicitamos que se proceda a abrir una investigación sobre estos actos ilícitos aquí denunciados y se fijen las responsabilidades que correspondan”, agregó Aponte Hernández.

Según la información difundida este pasado martes en el programa de televisión investigativo Jay y sus Rayos X, transmitido por Telemundo Puerto Rico, Delgado Altieri pudo, entre otras cosas, haber violado la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley de Ética Gubernamental”, así como otros actos de corrupción.