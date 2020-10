Donald Trump dice es un "gran honor" recibir endoso de Wanda Vázquez

El presidente de Estados Unidos agradeció en la noche de hoy a través de redes sociales a la gobernadora Wanda Vázquez por haber endosado su candidatura a la reelección.

"Es un gran honor recibir el endoso de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced. Como siempre dije, Donald J. Trump es lo mejor que le pasó a la gente de Puerto Rico", expresó en Twitter.

Trump repitió que como parte de su plan de campaña hará que las compañías farmacéuticas regresen a la Isla pues "Biden acabó ese programa".

Great honor to have the endorsement of the Governor of Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced. As I have always said, Donald J. Trump is the best thing to ever happen to the people of Puerto Rico. The drug manufacturers are now coming back. Biden ended that program! @wandavazquezg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020