Trump afirma que daría paso a proyecto de cheques de $1,200, tras cancelar negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que si el Congreso le envía un proyecto independiente al paquete de estímulo económico únicamente para enviar una segunda ronda de cheques de $1,200 a los ciudadanos lo firmará.

"Si me envían un proyecto independiente para cheques de estímulo ($1,200), se enviarán a nuestra gran gente INMEDIATAMENTE. Estoy listo para firmar ahora mismo. ¿Estás escuchando a Nancy?"(sic), publicó Trump en su cuenta de Twitter, en referencia a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

If I am sent a Stand Alone Bill for Stimulus Checks ($1,200), they will go out to our great people IMMEDIATELY. I am ready to sign right now. Are you listening Nancy? @MarkMeadows @senatemajldr @kevinomccarthy @SpeakerPelosi @SenSchumer

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020