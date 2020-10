Reclaman a Educación mayor seguridad en los chats maestros y estudiantes

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, hizo un llamado al secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández para que informe detalladamente cuales son las medidas de seguridad cibernéticas que están aplicando en los chats que se están creando para maestros y estudiantes mientras dure la pandemia.

“He recibido información de personas serias con relación a un incidente ocurrido esta semana, donde una persona no identificada entró a uno de los chats establecidos por el DE donde maestro y estudiantes fueron expuestos a palabras soeces proferidas por dicha persona. Me preocupa grandemente que esta situación sea atendida de inmediato y que la información de los maestros y estudiantes sea debidamente protegida”, añadió la alcaldesa.

La también vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD) señaló que: “venimos de la manera poco segura en que el DE ha estado trabajando este asunto. Tan reciente como en la noche del 18 de agosto de 2020, la agencia emitió un comunicado a la prensa admitiendo que tuvo que desactivar la plataforma Microsoft Teams, sistema que estaba planificado para ofrecer las clases a distancia porque hubo lo que ellos definieron como una vulnerabilidad en el sistema, sin ofrecer detalles adicionales”.

Maldonado añadió que ese sistema fue desabilitado “y el secretario del DE debe informar el status del mismo. Aquí estamos hablando de la seguridad de la información del personal docente, no docente y, sobre todo, de nuestros estudiantes. Mi llamado a las comunidades escolares de todo el país es que se mantengan alertas ante esta grave situación y hagan las denuncias correspondientes”.

Te recomendamos: