Posponen vista sobre impugnación de subasta para transporte de maletines electorales

El juez Anthony Cuevas, del Tribunal de San Juan, pospuso para mañana una vista que se celebraría esta tarde para atender el recurso que la compañía Mudanzas Torres presentó contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y LVEB Corporation, en el que se impugna el proceso de licitación para la entrega de maletines electorales para los comicios generales del 3 de noviembre.

El portavoz de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Daniel Rodríguez, informó que la vista fue pautada para las 9:00 a.m. del jueves.

Al momento de publicación la OAT no había suministrado la orden del juez Cuevas sobre el motivo de la suspensión, pero entre el lunes y el martes tanto la CEE como LVEB plantearon que no podían comparecer en la mañana de hoy debido a que no se les notificó con la debida antelación.

Te recomendamos:

En el recurso de revisión judicial, Mudanzas Torres alegó que LVEB fue incorporada en marzo de 2019 pero ni hizo negocios en todo ese año, al tiempo que no cuenta con experiencia en transporte.

Asimismo, se expone que el pasado 23 de septiembre, a las 10:00 a.m., hora de comienzo de la “preconvocatoria compulsoria” para la licitación, no había llegado ningún representante de LVEB. No fue hasta 18 minutos después que finalmente llegó un miembro de LVEB, ante lo cual, según se desprende del documento, Mudanzas Torres levantó la voz de protesta.

Sin embargo, “la oficial que acompañaba a la Sra. (Ana) Acevedo (de LVEB) nos mandó a callar diciendo que ‘no permitía careo’ y se fue. Posteriormente advine en conocimiento que (la) oficial que acompañó a la representante de LVEB era la Vicepresidente de la Comisión”, lee la impugnación, en aparente referencia a la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera.

En el recurso se indica que la dirección física de LVEB ubica en el barrio Puente Peña de Camuy. Padilla Rivera ejercía como jueza en ese municipio previo a su nombramiento como presidenta alterna de la CEE, a inicios de septiembre.

De acuerdo con el recurso, Mudanzas Torres y otras empresas que forman parte del consorcio licitador cuentan con más de 20 años de experiencia en el transporte de material electoral.

La decisión de la CEE de contratar a LVEB, se indica en la demanda, fue notificada a los licitadores el 28 de septiembre.

En una moción de desestimación presentada esta mañana, la CEE sostiene que Mudanzas Torres no agotó los remedios administrativos al no impugnar la decisión de la Junta de Subastas del organismo ante el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer. Además, la CEE puntualizó que la oferta de LVEB era poco más de $107,000 más económica que la de Mudanzas Torres.

LVEB sometió una propuesta por $627,500, mientras que la de Mudanzas Torres ascendía a $735,045. Otros tres licitadores participaron del proceso, con ofertas superiores a los $765,000.

De acuerdo con la CEE, la controversia no trata de un asunto de naturaleza electoral, por lo que no aplica el recurso de revisión judicial previo a agotar los remedios administrativos.

Te puede interesar: