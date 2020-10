Organizaciones cuestionan $26 millones en facturas de LUMA Energy en menos de tres meses

Las organizaciones ambientales que integran la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA) denunciaron que la facturación millonaria de LUMA Energy, ascendente a $26.3 millones en apenas dos meses y medio, demuestra que la compañía vino a enriquecerse del pueblo de Puerto Rico a través de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Examinados los informes de reclamo y facturación de LUMA Energy presentados al Negociado de Energía de Puerto Rico para los meses de junio a agosto de 2020, las organizaciones de AERA destacaron que LUMA facturó un total de $26.3 millones, incluyendo un total de $283,492 en honorarios de abogados, $150,000 en publicidad y $301,237 para sus ejecutivos.

“¿Cuantos celadores o empleados de la AEE se pagan por todo un año con tal cantidad?”, expresó Adriana González, organizadora de base del Sierra Club Puerto Rico e integrante de AERA. “Aún más indignante, los informes de estas facturas de LUMA no indican el costo por cada servicio que subcontrató la compañía, como es lo debido. Si las facturas no detallan cuánto y a quiénes se le pagó con fondos públicos, no están justificadas”.

En el comunicado de prensa las organizaciones cuestionaron, además, que los multimillonarios fondos asignados por FEMA para la reconstrucción de la AEE no incluyen ni un centavo para energía renovable y que, como ya se evidencia con esta facturación, irán a enriquecer a LUMA, como pasó anteriormente con las compañías Cobra Energy y Whitefish.

“Denunciamos que el gobierno de Puerto Rico una vez más no está poniendo en prioridad las necesidades del país, ya que son ellos son los que deciden cómo manejar los fondos bajo los parámetros de FEMA”, planteó González.

Por su parte, Lydia Díaz, del Comité Yabucoeño Pro Calidad de Vida, indicó que “es lamentable que esta asignación de fondos de casi $10,000 millones de dólares para transformar el sistema eléctrico no tenga un destino para renovables. Necesitamos no una mejora al sistema obsoleto que tenemos, necesitamos una verdadera transformación que vaya acorde con la política pública energética establecida por la Ley 17-2019 de tener el 100% de energía de fuentes renovables para el 2050”.

“¿Cuántos paneles solares se hubieran podido instalar en los techos con $26 millones de dólares? No falta el dinero, falta la voluntad. Es por esto que no podemos dejar que los fondos de FEMA vayan a enriquecer a LUMA”, señaló Amy Orta Rivera, de la organización El Puente-Enlace Latino de Acción Climática.

Sobre LUMA, los líderes de organizaciones ambientales recalcaron que, en sus reportes de gastos hasta este momento, la compañía menciona que si no obtienen los fondos de FEMA, tendría un impacto negativo en sus proyectos.

“Sin la existencia de los $10,000 millones de dólares de FEMA, LUMA no estaría en Puerto Rico. ¿Vienen a transformar el sistema o vienen a enriquecerse? Nadie viene a hacer negocios para perder dinero. Aquí quienes están haciendo dinero son los ejecutivos y abogados de LUMA”, manifestó Timmy Boyle, de la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste.

Las organizaciones de AERA explicaron que actualmente los fondos anunciado por FEMA van dirigidos a arreglar el mismo sistema eléctrico obsoleto y centralizado que tiene la AEE, y que queda a merced de cualquier otro huracán. Por eso, Boyle insiste en que la transformación energética debe estar alineada a las metas establecidas por la Ley 33 del 2019, conocida como la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico.

“Buscamos un sistema eléctrico descentralizado, donde la generación de energía se produzca cerca de donde se estará utilizando. Eso es un sistema verdaderamente resiliente, donde todos los ciudadanos podemos contribuir a la generación de energía”, concluyó Boyle.

Utier cuestiona patrocinio

Por otra parte, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, también puso en duda la legalidad de los gastos en publicidad de LUMA Energy, que incluyen el patrocinio a un debate televisivo entre candidatos a la gobernación sobre temas de infraestructura a celebrarse este jueves.

“¿Ese patrocinio de Luma (es) con fondos públicos? ¿Eso es legal? ¿Patrocinando debates políticos con fondos públicos?”, cuestionó el líder de la Utier en su cuenta de Twitter.