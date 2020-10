Minorías le salen al paso al comisionado electoral del PNP por voto a domicilio

Comisionados electorales de los partidos de minoría discreparon de la postura de su homólogo del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, quien ayer, en entrevista con este medio, sostuvo que consideraba innecesario extender el periodo para administrar el voto a domicilio.

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier, quien presentó una moción para adelantar el inicio de ese proceso del 24 al 17 de octubre, señaló que, si los cinco partidos no llegan a un acuerdo sobre la fecha, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, decidiría la controversia mediante resolución.

En la CEE, las decisiones sobre asuntos electorales se toman por acuerdo unánime de los comisionados. Cuando eso no ocurre, queda en manos de la presidencia intervenir.

Gautier recordó que adelantar la fecha dependerá de cuán rápido la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA) pueda ensamblar los maletines de las juntas de balance electoral que visitarán a los electores en sus hogares. Las solicitudes de voto a domicilio superan las 105,000, una cifra sin precedentes en la historia electoral de Puerto Rico.

“Tan pronto tengamos esa información (de JAVA) procede mi moción, porque eso ya yo lo presenté”, dijo Gautier.

El comisionado del PPD dijo que no tendría problemas con enmendar la moción para que, en lugar de proponer comenzar el 17 de octubre, sea algunos días después, si esa fuera la recomendación de la JAVA.

“Lo que pasa con el comisionado del PNP es que nunca ha administrado una cosa como esta. Él parte de la premisa de que las juntas de balance pueden atender 30 hogares en un día. Yo estoy convencido de que no, porque las casas de los electores que solicitan el voto a domicilio no están una al lado de la otra. Administrar el voto empieza desde que llegas a la casa. Después el elector te deja entrar, quizás hay que ir al cuarto, si está encamado, le enseñas las papeletas, él enseña su identificación, quizás hay que leerle las instrucciones. Ese trámite no se hace en cinco minutos. Por lo menos toma entre 15 y 30 minutos”, estimó Gautier.

Ayer Sánchez le indicó a Metro que, con alrededor de 2,550 solicitudes, Corozal era el municipio con mayor cantidad de electores a domicilio. Para completar el voto a domicilio en el periodo de 10 días entre el 24 de octubre y 2 de noviembre, harían falta que 13 juntas de balance visitaran 20 hogares diarios, precisó el comisionado del PNP.

Gautier señaló que la cifra de 20 casas diarias es viable en municipios pequeños, pero no así en los más grandes, donde la distancia entre hogares es mayor.

A Roberto Iván Aponte, comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño, le extrañó que Sánchez argumentara que no hay necesidad de extender el voto a domicilio, al indicar que fue precisamente el funcionaria de la Palma quien primero sugirió la posibilidad en la CEE.

El comisionado pipiolo sostuvo que la conformación de juntas de balance para realizar las rutas podría complicarse en la fase final de voto a domicilio, ya que el 31 de octubre se llevará a cabo el voto adelantado en precinto, el 1 de noviembre se administrará el voto en las cárceles y el 2 de noviembre, en los hospitales, lo que requerirá también la movilización de funcionarios de los cinco partidos.

“Una cosa es en teoría, cómo uno hace los cálculos, y otra es en la práctica. Si de repente hay tres días que llueve muchísimo y no hay acceso a una comunidad, no es tan sencillo. Vivimos en tiempos distintos. Está la pandemia (del Covid-19). No es que en un segundo se bajan tres o cinco funcionarios de colegios en una casa y en cinco minutos saliste. Hay que tomar unas precauciones. Es un proceso complejo el voto a domicilio. Habrá lugares donde son poquitos y es manejable, que quizás en un día lo acaban. Pero hay otros, como Corozal, Aguada y Naranjito donde va a ser más complejo”, subrayó Aponte.

Los comisionados del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, y Proyecto Dignidad, Edwardo García Rexach, también han reconocido las complicaciones que conlleva el volumen de solicitudes de voto a domicilio y han favorecido adelantar la fecha de inicio.

Aponte mencionó que, en la última reunión del pleno, Rosado Colomer reconoció que no será muy complicado realizar múltiples visitas a hogares donde no se encuentre el elector en la primera oportunidad.

“No ha sido categóricamente resuelto pero (Rosado Colomer) sí trajo la preocupación. No es práctico (repetir visitas). En otras ocasiones se le da una notificación (al elector sobre el día que la junta de balance acudirá a su casa). Pero no ha sido definido en esta ocasión. Es algo que tenemos que atender”, dijo Aponte.

