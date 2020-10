Junta de gobierno UPR defiende su gestión al manejar el Sistema de Retiro de la institución

El representante legal de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Ferdinand Ocasio, reaccionó a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo indicando que desde su punto de vista el Tribunal llegó a conclusiones que no se ajustan a la prueba desfilada al declarar a la Junta de Retiro como fiduciario del Fideicomiso de Retiro de la Universidad de Puerto Rico.

Asimismo, indicó en una comunicación escrita que la determinación del Tribunal tiene el efecto de remover a la Junta de Gobierno como cuerpo rector, esto a pesar de que durante su término, con sus acciones y medidas, la actual Junta de Gobierno ha logrado llevar la cartera del Sistema de Retiro a su mejor desempeño en los últimos años.

“Entendemos que la sentencia no corresponde con la prueba que desfiló porque desde que esta Junta entró en funciones ha tomado medidas para que la Universidad continúe haciendo sus aportaciones y ha logrado que la cartera del Sistema se haya fortalecido, aún en medio de unas circunstancias tan extraordinarias como los huracanes, los terremotos, la pandemia del Covid-19 y las reducciones presupuestarias resultantes de los recortes impuestos por la Junta de Supervision Fiscal. Además, la Universidad ha realizado aportaciones al Sistema por encima de las recomendaciones actuariales. Esto demuestra que, distinto a la conclusión del Tribunal, la Junta de Gobierno ha cumplido con su deber de fiducia conforme a la ley”, indicó Ocasio.

Aseguran mejoraron cartera de Retiro

De igual forma, afirmó que el 30 de junio de 2017, el valor de la cartera del Sistema era de $1,388 millones mientras al 31 de agosto de 2020 su valor era de $1,500 millones.

A demás, se indicó que a esto se suma que para el año fiscal 2020, la Junta de Gobierno autorizó que la Universidad pagara $160 millones en aportaciones al plan de retiro, y para el año fiscal 2021 se aprobó un presupuesto que dispone esa misma cantidad en aportaciones. Desde 2007 hasta el 2018, la Universidad aportó $949 millones, lo que supone $40 millones por encima de las recomendaciones actuariales.

El licenciado aclaró que “la UPR siempre ha hecho sus aportaciones patronales y remitido al Fideicomiso las aportaciones de sus empleados. La controversia estriba en la aportación adicional que realiza la institución para reducir la deuda actuarial. Por esto es que la Universidad lleva cerca de dos años desarrollando una Reforma del Sistema de Retiro para reducirla significativamente y, a largo plazo, eliminarla”, abundó el letrado.

Niegan inclumplimiento

“No es cierto que la Universidad haya incumplido con sus aportaciones actuariales a través de los años, particularmente los recientes. Lo que sí es cierto es que esas aportaciones se estimaron bajo supuestos extremadamente optimistas y distantes de la realidad. También Juntas de Retiro y de Gobierno anteriores aprobaron beneficios sin considerar su debido financiamiento a largo plazo y esos elementos incidieron adversamente sobre la solvencia del plan de retiro y sobre el cuadro financiero de la Universidad. Sin embargo, esta Junta ha cumplido a cabalidad con su deber de fiducia y ha hecho el equilibrio necesario para proteger la viabilidad y sostenibilidad del proyecto universitario sin dejar de atender los problemas de solvencia del Sistema de Retiro”, explicó Ocasio.

Aseguran que los demandantes no han sufrido daños

Asimismo, Ocasio indicó que los demandantes no han sufrido daño alguno.

“La supuesta deuda que concluyen que la Junta de Gobierno le condonó a la UPR no es otra cosa que una transacción donde se realizó un pago en un momento, y posteriormente la UPR tiene que pagar el resto, pues los mecanismos que regulan el Fideicomiso de las pensiones de la Universidad así lo requieren. Es un trabajo continuo, ya que existen muchos elementos fuera del control del Sistema, de la Universidad y de la Junta de Gobierno, que inciden sobre la liquidez y que tienen que ser ajustados. Lo cierto es que los beneficios de los participantes del Sistema de la UPR no se han afectado en ningún momento y el pleito incoado por los miembros de la Junta de Retiro no es otra cosa que el intento más reciente para interrumpir los trabajos de reforma del Sistema”, aseguró.

El representante legal de la Junta de Gobierno también dio como ejemplo del desfase de las conclusiones del Tribunal con relación a la prueba desfilada el hecho de que el rol asesor de la Junta de Retiro a la Junta de Gobierno de la UPR se estableció desde el año 1989, pero la sentencia erróneamente alude que ello fue parte de las enmiendas que se realizaron al reglamento del Sistema en el 2018.

“Eso no es correcto”, acotó el letrado. Por otro lado, la sentencia hace referencia a una supuesta deuda de la UPR con el Fideicomiso de $43 millones, lo cual no es real, ni formó parte de las alegaciones.

Recalcan que el Tribunal "erró"

Finalmente, Ocasio explicó que la Junta de Gobierno conserva el deber de seguir velando por el balance de los mejores intereses tanto de los participantes del Sistema así como de la Universidad y que, como patrono, su responsabilidad persiste según dispuesto por ley, por lo que el Tribunal también erró al disponer la eliminación de dicha responsabilidad basándose en los términos de una escritura del 2016.

Asimismo, argumentó que, por ello, lo dispuesto en la sentencia incide adversamente sobre aspectos neurálgicos de la gobernanza universitaria por lo que aseguró que se encuentra confiado en que la presentación de una reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones o un recurso en el Tribunal Supremo resultará en una determinación favorable a la posición que la UPR ha sostenido sobre estos asuntos.

Tribunal de Apelaciones falla a favor de la Junta de Retiro de la UPR Dicho tribunal determinó retirar a la Junta de Gobierno como encargado del Fideicomiso de Retiro de la UPR

