Representante acusa a su hermano, el alcalde de Carolina, de persecución política

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau, denunció el martes, que lleva semanas "luchando con una persecución política en su contra por parte del Municipio de Carolina", quien está removiendo ilegalmente su propaganda política ubicada en áreas privadas.

Según dijo el representante, la situación comenzó con dos furgones que instaló el pasado 14 de septiembre en zonas privadas de Carolina con autorización de los dueños del predio. Unos días después estos habrían sido removidos por el Departamento de Obras Públicas del Municipio. Al querer radicar una querella por intervención de las autoridades en propiedad ajena sin debida autorización, se le dijo que no era posible pues primero debían hacer una investigación.

Luego de dos semanas, colocó otro furgón en la Avenida 65 de Infantería y menos de 24 horas después ya había sido removido por el Municipio.

"Esto es una clara persecución que se está llevando en mi contra por orden del Municipio de Carolina. Aquí yo no he violado ninguna ley, los furgones están siendo ubicados acorde a los estatutos legales. Lo que sí constituye delito es que venga el Municipio a remover ilegalmente unos furgones que no le pertenecen y que están correctamente ubicados. Por eso, ante la insistencia del Municipio de remover mi propaganda, me veo en la obligación de acudir esta misma tarde al Tribunal a presentar un injunction para que el Municipio cese y desista de esta práctica que, sin duda, va en contra de la ley”, expresó el también hermano del alcalde del Municipio de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau.

Tres de los seis candidatos a la gobernación solicitan escoltas a la Policía Tienen derecho a que se les asigne hasta ocho agentes.

El representante denunció que no es la primera vez que el Municipio incurre en estas prácticas que dijo son "una vergüenza".

"A menos de un mes de las elecciones generales todos deberíamos estar enfocados en llevar una campaña de altura, no en este tipo de prácticas bajas que atentan contra la democracia y el derecho que todos tenemos de colocar propaganda política en lugares privados. El Municipio de Carolina debería autoevaluarse”, manifestó.

Finalmente, Aponte Dalmau aclaró que el video que está circulando en las redes sociales diciendo que él está colocando propaganda política en el vertedero, lo cual es un lugar público, no es correcto. El furgón rotulado con su propaganda se encuentra allí porque el propio Municipio lo removió y allí lo depositó. “Es al Municipio a quien deben increpar”, puntualizó.

