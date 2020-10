Presidente de la Cámara y Asociación de Alcaldes repudian retención de fondos a municipios

El presidente interino de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, hizo un llamado al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales a desacatar el mandato de la Junta de Control Fiscal (JCF) de retener hasta $66 millones que el organismo sostiene adeudan los ayuntamientos al gobierno central por concepto de aportaciones a los sistemas de retiro y salud.

“Nuestra posición es que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales no acate la orden de la Junta de Control Fiscal. Nuestra petición es que no la pongan en función, que la desacaten y vayamos a los tribunales. Que los tribunales los que decidan”, manifestó Hernández, alcalde de Villalba.

“Esa ha sido nuestra posición siempre, en todos los procesos, cada vez que la Junta ha tratado de inducir a los municipios a la crisis. En lugar de sentarse y ayudarnos, la Junta no ha traído una sola idea para beneficiar a los municipios. Sus proyecciones han sido totalmente erróneas y todavía no conocen cómo funcionan los municipios luego de todo este tiempo. Recordemos que los municipios no somos los culpables de la crisis, la culpa la tiene el gobierno central que dejó de pagar su deuda”, agregó el ejecutivo municipal en un comunicado de prensa.

Por su parte, tanto el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, como Víctor Parés, presidente de la Comisión cameral de Asuntos Municipales, rechazaron la idea de que, a partir del 1 de noviembre, la JCF le retenga sobre $5 millones mensuales a los municipios para el repago de la deuda.

“Los municipios son la primera línea de ayuda que tiene la gente y este cuatrienio han sido abatidos por fenómenos históricos jamás visto. En menos de cuatro años nuestros municipios han tenido que lidiar con la devastación causada por el sexto peor huracán en la historia, María, los más devastadores terremotos en sobre 100 años y la peor pandemia en la historia moderna del mundo. A pesar de todo esto, los municipios continúan dando servicio a la gente. No vamos a permitir que se les castigue y los tiren a la insolvencia, eso no va a suceder. Esta Cámara de Representantes va a luchar en contra de esta, o cualquier otra retención injusta, innecesaria y abusiva que se pretenda hacerles”, indicó Méndez en declaraciones escritas.

El líder cameral subrayó que el gobierno federal sufragará el 100% del costo del programa de Medicaid en Puerto Rico hasta septiembre de 2021, por lo que, a su juicio, “no es necesario obligar a los municipios a hacer ese pago”.

“Estamos del lado de los alcaldes en sus reclamos justos y válidos. No hay manera de administrar efectivamente los municipios si se materializan estas retenciones obligadas por parte de la Junta. La economía local se encuentra en picada debido a todo lo que ha pasado, principalmente la pandemia, y esta congelación de fondos de remesas equivaldría a un golpe mortal a los municipios”, sentenció Méndez.

“La crisis de la pandemia ha obligado el cierre de muchos negocios, bajando así los ingresos municipales dramáticamente, como patentes y arbitrios. Si se les retiene, lo que sea, será el final del sistema municipal como lo conocemos y eso ni el presidente ni yo lo vamos a permitir. Estos no son momentos para embargo o retenciones, esto es momento de ayudar a la gente y eso se hace dándole la mano a los municipios”, indicó, por su parte, Parés, representante por el distrito 4.