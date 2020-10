IRS extiende fecha límite para solicitar los $1,200 en Estados Unidos

El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) anunció hoy que la fecha límite de inscripción para un pago de impacto económico (EIP) de los $1,200 se extendió hasta el 21 de noviembre.

La agencia federal detalló en una comunicación escrita que esta nueva fecha le añade cinco semanas a la fecha original.

El IRS instó a las personas en Estados Unidos que normalmente no presentan una declaración de impuestos, y que no han recibido un pago por impacto económico, a que se inscriban lo antes posible a través de la herramienta Non-Filers: Enter Payment Info Here en IRS.gov.

Asimismo, recalcaron que la herramienta no estará disponible después del 21 de noviembre.

"Tomamos este paso para brindar más tiempo para que aquellos que aún no han recibido un pago se inscriban y obtengan su dinero, incluidos aquellos en comunidades de bajos ingresos y desatendidas", dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS.

"El IRS está profundamente involucrado en el procesamiento y la programación que se superpone a las temporadas de impuestos. Cualquier extensión adicional más allá de noviembre afectaría negativamente nuestro trabajo en las temporadas de presentación de impuestos de 2020 y 2021. El portal de Non-Filers ha estado disponible desde la primavera y se ha usado con éxito por muchos millones de estadounidenses", agregó.

Extensión solo para quienes no llenan planillas

De igual forma, el IRS aclaró que este tiempo adicional en noviembre es únicamente para aquellos que no han recibido su pago y que normalmente no presentan una declaración de impuestos.

Para los contribuyentes que solicitaron una extensión de tiempo para presentar su declaración de impuestos de 2019, esa fecha límite sigue siendo el 15 de octubre.

Para ayudar a correr la voz, el IRS envió casi 9 millones de cartas en septiembre a las personas que pudieran ser elegible para el pago de impacto económico de $1,200 pero que normalmente no presentan una declaración de impuestos. Este esfuerzo anima a la gente a usar la Herramienta Non-Filers: Enter Payment Info Here en IRS.gov.

"Se acaba el tiempo para aquellos que normalmente no presentan una declaración de impuestos para recibir sus pagos", agregó Rettig.

"Este es un impulso final, de parte de todos, para lograr que los no declarantes se inscriban. La inscripción es rápida y fácil, e instamos a todos a compartir esta información para llegar a la mayor cantidad de personas antes de la fecha límite", agregó.

