The Mall of San Juan hará 'delivery' gratis para clientes de sus tiendas

The Mall of San Juan ahora tiene un nuevo servicio de compras; se trata de Delivery by The Mall of San Juan que busca llevar la experiencia del Mall a la casa de los consumidores, anunció su gerente general, Marnie Marquina.

A partir del 7 de octubre, los clientes podrán recibir las compras de sus tiendas favoritas de The Mall of San Juan en sus hogares gracias a su nuevo programa: Delivery by The Mall of San Juan. El servicio de delivery es libre de costo para los clientes que compren $75 o más en las tiendas participantes y la ruta será todos los miércoles a San Juan, Guaynabo, Carolina, Rio Grande y Dorado.

“Seguimos creando alternativas creativas que apoyen a nuestros comerciantes y estimulen ventas de forma directa. También, queremos llevarle The Mall of San Juan a sus hogares en una experiencia única y memorable”, dijo Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan.

Actualmente, el servicio de Delivery by The Mall of San Juan se ofrecerá en alianza con la compañía de servicio de transportación, First Class Destination Services, y los clientes podrán llamar directamente a las 25 tiendas participantes para realizar sus compras y recibirlas los miércoles.

“Esperamos continuar expandiendo el servicio a más días y más destinos, así como continuar añadiendo tiendas participantes para un ofrecimiento más completo para la temporada de Navidad que se avecina”, expresó Marquina.

Por su parte Robert Rodriguez, presidente de First Class Destination Services añadió que se sentían "privilegiados de poder trabajar este innovador proyecto junto a The Mall of San Juan y continuar brindándole a Puerto Rico un servicio profesional, de lujo y, sobre todo, seguro”, dijo Rodriguez.

The Mall of San Juan continuará ofreciendo el servicio de recogido Curbside Pick-Up. También cuenta con la Hora Dorada todos los martes y jueves de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. para personas de 65 años o más y otros eventos con distanciamientos.

