Denuncian trato contributivo preferencial que le ahorraría $20 millones a Luma Energy

El representante popular Jesús Manuel Ortiz y el exsecretario de Hacienda Juan Zaragoza denunciaron esta mañana que el contrato que alcanzó el gobierno con la empresa Luma Energy para la operación de la red eléctrica contiene una cláusula que permitiría al consorcio tributar a una tasa preferencial incluso antes de comenzar a brindar sus servicios, a un costo de decenas de millones de dólares para el erario.

Zaragoza, quien aspira a un escaño senatorial en las venideras elecciones, indicó que el contrato incluye un pago de transición inicial que le garantiza a Luma unos $60 millones, así como otros desembolsos adicionales que elevarían el costo para el gobierno a alrededor de $125 millones antes de que la compañía asuma control de las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La sección 4.5 del contrato dispone que Luma deberá recibir del Departamento de Hacienda una notificación de que esos pagos de transición inicial, así como los cargos por servicio, recibirán “el mismo trato que los cargos de administración” de la red eléctrica.

“Ellos están pidiéndole a Hacienda que ese pago, en vez de tributar al 37.5%, como tributa cualquier hijo de vecino, tribute al 20%. El apetito insaciable de esta gente no tiene fin. Ya ellos se están ahorrando $300 y pico de millones en 15 años. Entonces también le están peseteando al país en esos pagos adicionales, en el contexto de un país en quiebra”, sostuvo Zaragoza en conferencia de prensa, al calcular en cerca de $22 millones el beneficio de la cláusula para Luma.

“Lo que queremos saber es si ese acuerdo (entre Hacienda y Luma) se firmó. Si no se ha firmado, queremos saber la posición del liderato del PNP (Partido Nuevo Progresista). Y si ya se ha firmado queremos saber desde cuándo y por qué no se le había informado al pueblo de Puerto Rico”, agregó el representante Ortiz, al tiempo que Zaragoza señaló que el acuerdo para el trato contributivo especial es “precedente a que Luma arranque a operar en Puerto Rico”.

El extitular de Hacienda comparó el acuerdo contemplado entre Luma y Hacienda con el reintegro de cerca de $230 millones que la agencia concedió en 2012 al extinto banco Doral. En 2015, luego de un prolongado litigio, se determinó que el pago a Doral no procedía.

“Los acuerdos finales se llevan usando por décadas en Hacienda para hacer acuerdos extremadamente nebulosos. En el caso de Doral, ese acuerdo en Hacienda no existía. Se firmó a finales del cuatrienio y se destruyó el expediente y el récord electrónico. No había rastro de ese acuerdo final en Hacienda. (Es) comportamiento típico que se lleven acabo ese tipo de acuerdos y, para que no se cuestionen, se destruyen. Es interesante que en el contrato de Luma digan ‘yo quiero uno de esos’. Un acuerdo final que es privado, confidencial y yo me imagino que Hacienda dirá que eso es confidencial”, manifestó Zaragoza.

El aspirante al Senado y Ortiz calcularon que bajo la tasa contributiva especial a los pagos por la administración del sistema eléctrico Luma se ahorrará cerca de $350 millones a lo largo del contrato de 15 años. A partir del cuarto año, la AEE realizará un pago fijo de $105 millones a Luma, que también podrá recibir hasta $20 millones anuales en bonificaciones por desempeño.

“Aquí hay una parte que se supone vele por el interés público. Cuál fue la justificación para que en ese contrato el gobierno quede en la manera que el país sabe que queda. Eso lo tiene que contestar el gobierno y el liderato del PNP, que es el partido de gobierno”, dijo Ortiz.