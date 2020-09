Versiones encontradas entre padre de menor secuestrada y la Policía

Pedro Cruz Negrón, acusado de haber secuestrado a su hija de 16 años en Cupey, aseguró que nunca la mantuvo retenida y expresó que sostiene una buena relación con la menor.

Según el hombre, la polémica surgió luego que su hija tuvo un "percance" con su hermana quien quiso "entregarla al tribunal", dijo Negrón en entrevista televisiva (Lo Sé Todo, WAPA).

"Y yo fui al tribunal con ella y la trabajadora social. El juez dijo que podía quedarse en mis manos y nos fuimos normal", agregó luego de haber comparecido ante las autoridades.

Cruz Negrón añadió que una vez regresó a su vivienda, la trabajadora social del residencial le informó que "las cosas no estaban pasando como eran".

"Pues yo viré y cuando viré, la trabajadora social estaba sentada y le pregunté: '¿Dígame lo que está pasando?' Y me dijo: 'Tenemos que llevarnos a tu hija'. Yo simplemente di la espalda, me senté en mi carro y dije que la presión me estaba subiendo. Mi hija caminó hasta el carro y cuando se sentó le dije: 'Bájate del carro, evítame problemas para yo tratar de resolver las cosas".

"Cuando me levanté hoy (ayer) apareció en las noticias que secuestré a mi hija con una pistola, y yo no tengo ni un cuchillo de mantequilla", expresó.

"Desde las cinco de la mañana estoy llamando, dando cara y me entregué yo mismito en casa de mi abuela porque no tengo nada que esconder", alegó.

Sin embargo ayer la Policía indicó que al momento del arresto, Cruz Negrón se encontraba en una zona boscosa de Trujillo Alto, aledaño al residencial Rosales en el mencionado municipio.

"Si le hacen las preguntas a mi hija, van a ver que yo estoy bien con ella", aseguró Cruz Negrón.

