Secretaria de DRD defiende corte de árboles en Cerro Gordo

La secretaria del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Adriana Sánchez Parés, defendió hoy la tala de árboles que se realizó ayer en el Balneario de Cerro Gordo y aseguró que se se trató de vegetación "enferma" tras el huracán María que debía ser removida.

Desde horas de la tarde de ayer, vecinos y ciclistas del área del Balneario de Cerro Gordo denunciaron en redes sociales la tala de árboles y vegetación en la zona costera. Mientras que en la mañana de hoy, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael 'Tatito' Hernández, denunció el DRD —junto al Departamento de Recursos Naturales (DRNA)— autorizaron un contrato con la compañía DebrisTech para la remoción y corte de material vegetativo.

Sánchez Parés justificó la remoción de los árboles y palmeras debido a que —según arboristas certificados por el Departamento de Recursos Naturales (DRNA)— determinaron que estos árboles se trataban de vegetación "enferma" y que debían ser cortados.

"A simple vista podemos pensar que el árbol esta saludable, pero cuando los expertos en la materia hacen el análisis del árbol internamente tienen unos daños que no va a permitir que el árbol se mantenga vivo y que en un evento futuro puede caerse y ocasionar daños a otros árboles o a personas, que es lo más que nos preocupa.", dijo la funcionaria en entrevista telefónica con Metro.

Sánchez Parés, además, comentó que los trabajos de remoción de estos árboles responden un proceso de recogido de escombros y medidas de protección de emergencias elegibles a reembolso por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tras el huracán María.

Pese a que han transcurrido tres años luego del paso del fenómeno atmosférico, Sánchez Parés insistió en que los arboristas —o expertos en la salud de los árboles— pueden determinar si estos árboles sufrieron daños por el huracán María y en las condiciones en que se encuentran.

Sin embargo, la funcionaria también planteó que estos arboristas son certificados por el Departamento de Recursos Naturales (DRNA). Sin embargo, admitió que estos expertos fueron contratados por la empresa que realizó la remoción de los árboles, DebrisTech.

Y aunque estos expertos son contratados por la misma compañía que realiza el corte de árboles, Sánchez Parés rechazó que esto pudiera restarle confianza a la determinación de si se corta o no un árbol.

"No, porque hay profesionales arboristas certificados con experiencia poniendo de por medio todo su conocimiento y licencias. Van evalúan, hay un récord de la evaluación que hicieron y la determinación sobre que ese árbol tiene ciertas características y determinan cuál es el curso de acción sobre cada uno de esos árboles. Si FEMA no está satisfecho con que ese árbol no era elegible, pues no va a hacer el pago de ese corte o poda", señaló.

Los estudios de los arboristas, según documentos enviados a Metro por la secretaria, solo muestran una descripción de cada uno de los árboles, el nombre científico de los árboles, nombre del inspector, estado en el que se encuentra el árbol y la recomendación. En estos últimos dos renglones, los documentos de la empresa DebrisTech solo indican "Poor" [pobre], en el renglón del estado en que se encuentra; y en la recomendación tan solo indica: "Remove" [remover], por lo que no incluyen una justificación detallada de las razones por las cuales cada árbol debe ser removido.

Sánchez Parés, por su parte, rebatió las denuncias del alcalde de Vega Alta, Oscar 'Can' Santiago y aseguró que al ejecutivo municipal se le notificó la decisión del corte de árboles en una carta del 18 de junio de 2020, en la que menciona que a partir de esa fecha continuarán con el "recogido de escombros en las facilidades del Departamento en su municipio".

Desconoce planes de desarrollo en el Balneario de Cerro Gordo

A su vez, vecinos del área del Balneario de Cerro Gordo denunciaron que la poda y tala de árboles en la zona costera se debe al desarrollo de un proyecto de viviendas.

Sin embargo, Sánchez Parés indicó que desconoce de cualquier intento de desarrollo en dicho sector y planteó que quien único puede determinar el futuro de estos terrenos es el DRNA.

"No tengo conocimiento sobre eso. Los planes futuros con las instalaciones de Parques Nacionales y, específicamente, el balneario Cerro Gordo, las podría responder el secretario de DRNA porque es el DRNA quien tiene la jurisdicción sobre esas instalaciones y quien toma decisiones sobre ella", argumentó.

