Realizan segunda entrega de computadoras a estudiantes de escuelas públicas en Canóvanas

La alcaldesa del Municipio de Canóvanas, Lornna J. Soto Villanueva, anunció hoy la segunda ronda de entregas de computadores a los estudiantes del Departamento de Educación.

Además, lanzó el servicio de tutorías gratis a los estudiantes y de asistencia a los padres. Asimismo, la Alcaldesa se unió al llamado del presidente del Colegio de Médicos, Dr. Víctor Ramos para que se logre prioritariamente un plan para el regreso presencial a las escuelas.

“Ante el desafiante escenario en que nos colocaron los efectos del COVID-19, los retos y oportunidades, hoy celebró la entrega de la segunda ronda de computadoras¨, expresó Soto Villanueva. ¨El Municipio, ante tanta necesidad, estableció un registro de estudiantes con necesidad de computadoras y acceso a la Internet. Esta iniciativa la compartimos con la Directora Regional de Educación, la cual consideró para su plan de acción. No he bajado ni bajaré los guantes hasta que ni un estudiante con necesidad se quede rezagado y no tenga computadora¨.

Por otro lado, la Primera Ejecutiva anunció que "a los estudiantes desde kínder hasta cuarto año de escuela superior se les ofrecerán tutorías de lunes a jueves en las instalaciones de la Oficina de Recreación y Deportes. Apoyaremos a los estudiantes y a sus padres en asistencia tutorial para asignaciones, proyectos escolares, repasos para exámenes y otras tareas, bajo protocolos de prevención de COVID-19¨.

Los padres, madres o tutores interesados deberán registrarse y recibir una orientación para recibir los servicios. Los números telefónicos a llamar en horario regular de oficina son: (787) 256-0360, (787) 234-9530.

Las escuelas a las que se le entregaron computadoras hoy fueron la José Calzada, Eduardo García, Escuela Vocacional de San Isidro, Escuela Eduardo García Carillo y algunos primeros grados de Las 400.

También gestionó para que la tercera ronda se logre el lunes, 28 y martes 29 de septiembre en las escuelas de Las 400 y Georgina Baquero.

El miércoles, 30 de septiembre las entregas serán en las escuelas José Santos y la Juana Matos y el viernes, 2 de octubre en la escuela Juana Rodríguez, según programado hoy con el Departamento de Educación.

