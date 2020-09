Charlie Delgado urge nuevas estrategias ante el COVID-19

El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri, le solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez el jueves, que active un equipo de expertos en salud para establecer nuevas estrategias para atajar la propagación del COVID-19 en el país ante cifras que apuntan al 70 por ciento de ocupación hospitalaria y 708 casos nuevos en un solo día.

“Insisto en que el gobierno colapsó y se ha rendido en la lucha contra el COVID-19. Las cifras que se han ofrecido en las últimas horas levantan todas las alarmas en cuanto a cantidad de casos y también sobre la ocupación hospitalaria. No se puede esperar más para activar a los expertos en salud y desarrollar estrategias específicas para atender este escenario que estamos enfrentando”, sostuvo Delgado Altieri en comunicación escrita.

Según el candidato del PPD es importante llegar a un balance entre la salud y la actividad económica. “En la medida en que seamos efectivos con un plan de acción integral podremos contener la propagación del virus e ir restableciendo de manera paulatina diversas actividades. Lo que no podemos hacer es manejar de forma irresponsable el asunto. Necesitamos medidas que vayan en sintonía con el escenario que estamos viviendo y no con cuadros hipotéticos que no guardan relación con la realidad que vive el país”, dijo.

Agregó que esa respuesta a la propagación del COVID-19 debe incluir a expertos en salud mental, violencia doméstica e intrafamiliar.

“Mi visión como gobernador es contar con un equipo asesor en las áreas de salud y economía para establecer un balance y un equilibrio. Tenemos que recordar que aún no existe una vacuna para esta enfermedad y hay que continuar con campañas de prevención, acceso a pruebas y a servicios de salud adecuados para toda la ciudadanía, rastreo de contactos y fortalecer el sector hospitalario. Además, es necesario proveer ayudas económicas a los sectores, a los trabajadores y trabajadoras que han visto sus ingresos afectados como consecuencia de las medidas de confinamiento que, aunque necesarias, han tenido un efecto adverso para muchos”, concluyó.

