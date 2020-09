Royal Caribbean anuncia crucero que saldrá desde Puerto Rico en el verano de 2021

La compañía de cruceros con base en Miami, Royal Caribbean, anunció hoy un nuevo itinerario en el que cinco de sus más conocidos barcos retomarían operaciones luego del cierre causado por la pandemia de coronavirus. Uno de ellos saldría desde el puerto de San Juan en el verano de 2021.

Royal Caribbean dijo haber hecho cambios en sus itinerarios normales basados en "investigaciones del mercado y retroalimentación valiosa de invitados y socios de viajes".

Destinos en el Mediterraneo y el Caribe se escogieron como los más populares, y entre ellos los puertos de Tampa y San Juan.

Los nuevos itinerarios prometen ofrecer la misma característica experiencia de vacaciones que ofrecen los cruceros, cumpliendo con "profundo detalle guías de salud pública, ciencia e ingeniería para ofrecer un crucero saludable y seguro", lee la comunicación.

Viajeros que tengan reservaciones entre abril y octubre de 2021 y cuyos itinerarios se hayan visto afectados, serán notificados en tres semanas sobre los nuevos viajes.

El barco que zarpará desde San Juan es el "Vision of the Seas", que antes saldría de Barcelona pero ahora ofrecerá el "programa de verano desde la Isla del Encanto".

Será un crucero de siete noches con destinos como St. Marteen, Basseterre, St. John's, St. Lucia y Barbados.

Otros barcos que saldrán desde el caribe será el Independence of the Seas desde Miami e irá a Aruba y Curacao; y el Brilliance of the Seas que abordará en Tampa.

En Europa el Adventure of the Seas saldrá desde Copenhagen y Estocolmo, y el Jewel of the Seas saldrá desde Amsterdam y Barcelona.

Otros planes de cruceros de Royal Caribbean siguen en pie para el 2021 en más de 200 destinos en 50 países.

