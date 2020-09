Presidente de la Cámara rechaza cualquier aumento a la factura de la luz

Rotundo “no”, así reaccionaron el martes, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez y el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía, Víctor Parés Otero, a cualquier propuesta de aumento en la factura de energía eléctrica.

“Sencillamente eso no va. Esta Cámara de Representantes no va a avalar ningún aumento al pueblo y mucho menos ahora, en momentos en que nuestra gente está sufriendo por la pandemia del COVID-19. Ese aumento no se debe ni tan siquiera solicitar y nosotros lo vamos a combatir en todo foro. Lo que nuestra gente necesita es alivios, ayuda directa, no esto”, dijo Méndez Núñez en comunicación escrita.

“Nosotros no somos la pasada administración que le dijo que ‘sí’ a todos los aumentos posibles y nos impuso sobre 94 nuevos impuestos. Aquí venimos a bajarle la carga a la gente y lo hemos hecho. No vamos a permitir este abuso. No habrá ningún aumento de tarifa, esa solicitud debe eliminarse ya”, agregó.

“Esto es una barbaridad que no se va a sostener en ninguna parte. Rechazamos tajantemente esta idea descabellada. No voy a permitir ningún aumento de luz a nuestro pueblo. Pedimos que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se retracte de esta petición totalmente fuera de lugar. No, repito, no a ningún aumento de la tarifa a la gente”, expresó por su parte Parés Otero, quien representa el Distrito 4 de San Juan.

Las expresiones de los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) surgen ante las revelaciones en la tarde de hoy que la AEE solicitó este pasado 18 de septiembre al Negociado de Energía de Puerto Rico aumentar la factura de los clientes residenciales, así como comerciales para el último trimestre de este año. Según informes periodísticos, el incremento sería de tres centavos por kilovatio-hora.

