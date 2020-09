Donald Trump estrena anuncio en español sobre Puerto Rico y las 'inversiones históricas' que hizo en la isla

Un nuevo anuncio en español de la campaña presidencial de Donald Trump titulado "Reconstruyendo", se estrenó hoy y tiene a Puerto Rico como eje principal.

En el vídeo de 30 segundos, se critica la labor de los Demócratas y su candidato Joe Biden en la Isla y asegura que "por 47 años ignoraron a Puerto Rico". Además, culpa a su oponente por la derogación de la derogación de la Sección 936 que eliminó los beneficios económicos a las empresas que se se radicaban en la Isla, y por enviar estas industrias a China.

El anuncio destaca que Trump ha traído "inversiones históricas" para la reconstrucción de Puerto Rico y dice que el presidente "lucha por traer de vuelta a la isla la industria farmacéutica".

En comunicación escrita, el miembro de la Junta de Asesores de Latinos Por Trump, Carlos Benítez, dijo que "miles de puertorriqueños perdieron sus trabajos y nuestras industrias se fueron para la China gracias a las políticas fallidas de Biden. El presidente Trump está limpiando los desastres de Biden con inversiones históricas en las escuelas, red eléctrica e infraestructura de la isla mientras regresa las farmacéuticas a Puerto Rico. Lo único que Biden le ofrece a los puertorriqueños son aumentos de impuestos y mano floja con la criminalidad”.

El anuncio se emitirá en la televisión de Florida, digitalmente en áreas clave y en medios de comunicación seleccionados de Puerto Rico.

🚨NEW AD🚨

For 47 years, Joe Biden and the Democrats have ignored Puerto Rico and Biden's failed policies destroyed the island's economy.

President Trump is delivering historic investments and bringing back the pharmaceutical industry to Puerto Rico. #LatinosForTrump 🇵🇷 pic.twitter.com/xJtul73EY0

— Equipo Trump – Text VAMOS to 88022 (@EquipoTrump) September 22, 2020