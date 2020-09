Con mascarilla y prueba negativa de COVID: Así será la reanudación de los viajes en cruceros

Las principales líneas de cruceros dicen que someterán a pruebas a todos los pasajeros y la tripulación para detectar COVID-19 antes de embarcar como parte de su plan para reanudar la navegación en las Américas.

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, un grupo comercial que representa el 95% de la capacidad mundial de cruceros oceánicos, dijo el lunes que sus miembros también requerirán que los pasajeros y la tripulación usen mascarillas mientras están a bordo siempre que no se pueda mantener la distancia física.

No se ha fijado una fecha para la reanudación de los cruceros en las Américas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades mantiene en efecto una orden de no navegar en aguas estadounidenses hasta el 30 de septiembre. El plan de seguridad de la asociación ahora irá a los CDC, que lo considerarán cuando la agencia decida si levanta la orden de no navegar. La orden se ha extendido dos veces desde marzo.

La asociación de cruceros ha emitido una suspensión voluntaria de cruceros hasta el 31 de octubre. En una conferencia telefónica el lunes, Arnold Donald, presidente y director ejecutivo de Carnival Corp., dijo que una vez que los CDC levanten su orden, probablemente tomará a las líneas de cruceros al menos un mes para preparar sus barcos y entrenar a la tripulación antes de que puedan navegar.

El plan de seguridad requiere pruebas de los pasajeros y la tripulación, pero no especifica los tipos de pruebas de coronavirus que deben usar las empresas, dijo el presidente de CLIA, Adam Goldstein. Tampoco deja claro que los resultados de las pruebas deben conocerse antes de que el barco zarpe.