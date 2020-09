Jennifer González culpa a la Junta de poner en riesgo fondos de Medicaid, pide al Congreso que se puedan usar el próximo año

Como un "problema creado por la Junta de Supervisión Fiscal" describió la comisionada residente, Jennifer González, el hecho de que el Congreso Federal considere no incluir $1,000 millones para el Medicaid en Puerto Rico a la extensión del presupuesto nacional.

Esto, debido a que la Junta negó el uso de los fondos en la Isla luego de ser aprobados en diciembre del año pasado.

Con el fin de evitar este efecto, González sometió hoy una enmienda al Comité de Reglas del Congreso llamada Resolución Continua que es la legislación que busca financiar el gobierno federal, para que se permita usar en el próximo año fiscal los fondos de Medicaid autorizados por el Congreso de este año fiscal que culmina el 30 de septiembre.

"Algunos de los congresistas están de acuerdo con la enmienda", aseguró la Comisionada en un vídeo en vivo en Facebook.

Los otros programas que se le propondrán a la Junta usar los fondos adicionales conseguidos por la comisionada serían: vacunas para adultos (no solo para adultos mayores), ampliar la cobertura sobre la condición de diabetes (para incluir tiritas, glucómetros y otros) y el "non emergency transport"— para poder llevar a los pacientes a sus citas médicas cuando no tienen transportación.

En el momento en que se iniciaron estas negociaciones con el Congreso en la primavera de 2019, el Gobierno de Puerto Rico hizo la solicitud con base en proyecciones para todo el año. Sin embargo, los fondos se autorizaron a los 3 meses del año fiscal y Puerto Rico utilizó otros fondos federales para pagar Medicaid durante ese período y hasta febrero de 2020.

De los fondos autorizados por el Congreso en diciembre de 2019, alrededor de $700 millones fueron para nuevos programas que debían ser autorizados por el Centro para Servicios de Medicaid y Medicare (CMS). Los fondos asignados a estos nuevos programas también se basaron en un presupuesto anual.

CMS tomó algún tiempo para autorizarlos, incluso uno de ellos aún está pendiente, por lo tanto, el dinero presupuestado para gastar en esos programas no pudo comenzar a usarse hasta fines del verano.

Bajo PROMESA, estos programas también requieren la aprobación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico. La Junta aún no ha autorizado estos programas, por lo que Puerto Rico aún no ha desembolsado estos fondos. Algunos de estos programas tendrán efecto retroactivo, pero incluso esos pagos están esperando la aprobación de la Junta; una vez autorizado, se pagará una gran cantidad de dinero no utilizado.

González, emplazó al Departamento de ASES y al Gobierno de Puerto Rico para que "someta inmediatamente la propuesta de en qué se puede utilizar este dinero antes de que empiece el año fiscal.

El comité federal aún no ha decidido sobre las enmiendas y se espera que una decisión suba más tarde hoy.

