Se acabaron los nombres para las tormentas en esta temporada hiperactiva

Tal como fue anticipado por los expertos, la lista de nombres para los sistemas en esta temporada de huracanes no fue suficiente.

Con la formación de la tormenta tropical Wilfred en el Océano Atlántico, se utilizó el último de los 21 nombres separados para este año.

De ahora en adelante, los sistemas tropicales que se formen llevarán el nombre de las letras del alfabeto griego. Así que no se sorprenda si dentro de poco escucha que se formó la tormenta tropical Alfa, Beta o Gamma.

De hecho, cerca del mediodía, el Centro Nacional de Huracanes anunció la formación de la tormenta subtropical Alfa cerca de la costa de Portugal.

Tropical Storm #Wilfred Advisory 1: Wilfred Forms in the Eastern Tropical Atlantic. Get Out the Greek Alphabet For the Rest of 2020. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 18, 2020