Estrenan el alfabeto griego: Tormenta subtropical Alfa se forma cerca de la costa de Portugal

La tormenta subtropical Alfa se formó hoy en el Océano Atlántico. Es sólo la segunda vez que los meteorólogos se ven obligados a recurrir al alfabeto griego para nombrar sistemas ciclónicos.

Esta mañana la tormenta tropical Wilfred recibió el último nombre disponible en esta temporada de huracanes calificada de hiperactiva por los meteorólogos.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Alfa se formó a unas 75 millas al norte de Lisboa, Portugal, y tiene vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora.

If you were away for a couple of hours, you might have missed the two latest Atlantic storms. #Wilfred is no threat to land, while #Alpha is just offshore of Portugal. For more on Alpha's hazards see https://t.co/SPVEfodInE & the NHC advisories are at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/do9pDwdcRi

