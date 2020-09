Ottmar Chávez: “Antes de desembolsar un dólar federal, FEMA nos exige una auditoría”

Ottmar Chávez, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), resumió el estatus de la asignación y desembolso de los fondos federales para Puerto Rico a tres años del huracán María, a la vez que recalcó que pronto anunciarán fondos para energía, educación y de agua.

El funcionario aseguró que la expectativa tanto del Gobierno como de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) es que para diciembre de 2020 el 50 % de los proyectos estén comprometidos. Este detalló que la expectativa es que para esa fecha más de 5,000 proyectos permanentes tengan fondos asignados.

¿Cómo va el desembolso de fondos federales a tres años del huracán María?

—De julio 2019 cuando yo entro y entra el coordinador federal de Desastres para Puerto Rico y las Islas del Caribe, Alex Amparo, hemos visto un incremento significativo tanto en la obligación como en el desembolso de proyectos. Si hablamos de obra permanente, cuando llegamos aquí había 116 proyectos permanentes obligados. Hoy hay sobre 3,500 proyectos permanentes obligados de los cuales sobre 2,100 proyectos aproximadamente son proyectos de municipios y ya tienen el 90 % de los fondos en sus cuentas de banco para hacer la obra. De igual manera, de esos 3,500 hay unos 1,000 proyectos aproximadamente grandes, que son proyectos de obra e infraestructura críticas, esto es un programa de reembolso, ya tienen ese dinero separado.

¿Cómo califica la forma en la que se ha obligado y desembolsado el dinero?, ¿Cree que ha sido rápido en comparación con otras situaciones de emergencia en Estados Unidos, como los huracanes Harvey y Katrina?

—En Puerto Rico, en las fases de emergencia se obligaron casi seis mil millones de dólares. Eso es más dinero que gastó Harvey en Texas e Irma en Florida. Y si vemos la inversión federal que va a hacer FEMA aquí es mayor que lo que invirtió en Katrina y en Sandy combinados. Así que, si nos comparamos con Sandy por ejemplo en Nueva Jersey, nosotros para el tercer año, vamos a estar por encima de proyectos obligados a tres años y en cantidad de dinero a tres años.

De acuerdo con el portal de COR3, la mitad de los fondos no han sido obligados, ¿qué falta para que eso suceda?

—La página Recovery.gov.pr hablaba de los $49,000 millones aproximadamente, de los cuales $25,000 millones han sido obligados y $16,000 han sido desembolsados. Recordemos que ese número de $49,000 millones no solamente son los fondos federales de FEMA sino todos los fondos asignados para Puerto Rico. Y ese número de $25,000 millones habla de todos los fondos federales, incluye FEMA, incluye CDBG-DR, incluye fondos de Salud, incluye todos los fondos de todas las agencias federales.

Ahora bien, de lo que me compete a mí son los fondos de FEMA, se han asignado casi $20,000 millones de los $17 que se asignaron, y casi $14 millones se han desembolsado, así que vemos un por ciento alto entre obligación y desembolso. Ciertamente, cuando le añadimos los otros fondos federales, como los de Vivienda, que se han obligado $20,000 millones y se han desembolsado quizá unos $100 millones, impacta ese número total de 25,000 millones.

¿Cómo funciona el periodo de vencimiento para los fondos?

— Típicamente, cuando se obliga el proyecto, que el Estado y el Gobierno federal acordaron ese estimado de costos y llega la obligación del Gobierno federal, ahí es que empieza a contar lo que se le conoce en inglés como el period of performance. Es ese periodo que te da el gobierno federal para manejar el grant y hacer la obra. Típicamente eso está entre los cinco y siete años, eso lo estamos finalizando ahora, de negociar, pero típicamente te dan de siete a cinco años para hacer la obra.

Así que es importante que cuando se obliga ese dinero, el recipiente, en este caso a nivel de COR3 y FEMA, son los municipios, las agencias, las corporaciones públicas, entidades sin fines de lucro pongan su planificación para ejecutar la obra, hacer la subasta, las adjudicaciones, las contrataciones, el monitoreo de la obra, la construcción y el trabajo de COR3 y FEMA se convierte en uno de monitoreo de fondos y desembolsos para asegurarse de que los fondos que el Gobierno federal asignó se estén usando correctamente. Pero le toca a ellos, a sus recipientes ejecutar la obra de construcción y garantizar el uso de los fondos. Ciertamente puede haber una extensión de tiempo a ese period of performance, la sometería el Estado pero tiene que venir con una justificación clara de porqué la extensión.

¿Cómo es el proceso de evaluación del cumplimiento y la fiscalización?

— Es nuestra responsabilidad, nosotros hacemos auditorías a sus recipientes. Realizamos auditorías a los municipios, a las corporaciones públicas, a las agencias. Antes de desembolsar un dólar federal FEMA nos exige una auditoría del 100 %.

Más de 20,000 sin techo a tres años del huracán

Amarilis González directora de la Organización sin Fines de Lucro Techos Pa’ Mi Gente (TPMG), detalló que aún hay 23,694 personas sin techo tras el huracán María.

“En agosto del año pasado el exsecretario de la Vivienda había indicado que eran entre 20,000 a 25,000 personas las que todavía no se habían atendido en cuanto a los techos afectados. Al 3 de agosto de este año, según informe de FEMA, aún no se han atendido 23,694 casos sea porque no se completaron los procesos burocráticos, sea porque le habían referido el caso a alguna organización y eran demasiados casos para ellos y no pudieron”, expuso líder comunitaria a Metro.

TPMG estará celebrando su primer maratón 5K Virtual llamado; Más Techos, Menos Toldos hasta el próximo 20 de septiembre con el fin de levantar fondos para seguir asistiendo a personas que perdieron sus techos en el huracán de hace tres años. Las personas pueden caminar, correr o pedalear desde cualquier sitio y a cualquier hora. Luego recibirán por correo la medalla del evento. El donativo es de $40.

“El huracán María destapó la extrema pobreza en que vive un sector de la población en PuertoRico”, reiteró González en el comunicado en el que anunciaron el maratón virtual.

“La recuperación post María es lenta, no porque la gente no desee recuperarse, sino porque la ayuda se diluye en los procesos burocráticos”, reiteró. La maestra de profesión dijo que los trabajos de recuperación en las casas ahora son más complicados porque se ha deteriorado más la infraestructura.

