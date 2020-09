Secretario de Educación justifica imprimir módulos para estudiantes en Colombia

El secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández, justificó el uso de imprentas en Colombia para adquirir los módulos de los estudiantes por ser un proceso en el cual él no puede intervenir.

En entrevista con WKAQ, el funcionario explicó que la selección de empresas privadas para realizar trabajos al Departamento es uno que realiza la Oficina Central de Compras, quienes llevan a cabo un proceso competitivo con independencia de criterio.

“Ese proceso competitivo se da en igualdad de condiciones, y es la oficina central de compras la que es responsable de la selección. Así que, el secretario no interviene y no puede intervenir en ese proceso. Así que, las empresas que no participaron en el proceso competitivo no se pueden tomar en consideración”, comentó.

Te recomendamos:

En el espacio radial, Hernández aseguró que hubo “algunas (empresas) que participaron pero pidieron que se les diera un adelanto, no puede adelantar fondos mi Departamento de Educación basado en las normas y procedimientos que tenemos. Así que, es un proceso competitivo que llevó a cabo la oficina de compras, ellos tienen independencia de criterio en el proceso de selección y así se ejecutó”.

En el día de ayer, el programa Ray y los Rayos X publicaron que la agencia contrató dos casas editoriales, Editorial Panamericana y Ediciones SM, para imprimir estos módulos y quienes buscaron servicios de imprenta en Colombia para poder cumplir con lo estipulado en el contrato.

La Editorial Panamericana, estaría a cargo de los módulos de los grados de pre kínder a sexto, mientras que Ediciones SM de séptimo a cuarto año.

Sobre las impresiones de los módulos, Hernández aseguró que "la primera opción que tiene el DE para trabajar los módulos es su propia imprenta. La imprenta del Departamento de Educación prácticamente dejó de operar después de María".

"Desde que yo inicié como secretario del DE hemos venido arreglando poco a poco la imprenta del DE, hemos adelantado muchísimo con fondos estatales porque no hemos recibido fondos federales para mejores en la infraestructura en el departamento de educación después de María", agregó.