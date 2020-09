Rossana López presenta propuestas para la población de adultos mayores en San Juan

Se estima que la población de personas mayores en el Municipio de San Juan se acerca a los 100,000 individuos, lo que representa más del 27% de la población. Para este segmento, la senadora Rossana López León, candidata a la alcaldía por el Partido Popular Democrático (PPD), presentó en la mañana de hoy, miércoles, una serie de propuestas a ser implementadas desde enero de 2021.

“La mayoría de esta población es saludable, productiva y el principal apoyo familiar. Sin embargo, muchos viven bajo niveles de pobreza, tienen alguna incapacidad, viven solos y más de 3,000 de ellos han tenido que asumir la responsabilidad de sus nietos o nietas. Estas personas se ocupan de la salud de estos menores y su inseguridad financiera aumenta las dificultades para obtener servicios, sumado al temor de que sus hijos o nietos abandonen la escuela, se desvíen al mundo de las drogas o tengan que abandonar el país”, declaró la candidata popular en conferencia de prensa en la mañana de hoy, acompañada del licenciado José Raúl Ocasio, ex Procurador de las Personas con Impedimentos y actual candidato a la Legislatura Municipal de San Juan en la papeleta de la senadora López León.

“He dedicado gran parte de mi vida profesional y personal a procurar los mejores servicios y bienestar de esta población. Para mí la población de edad avanzada no es un número, son seres humanos que hicieron el País que hoy tenemos, por eso nunca vamos a poder pagarle con todo lo que hagamos de corazón lo que hicieron por nosotros. No le podemos fallar jamás, como se lo merecen. Por eso, ahora que tendré una nueva oportunidad de atender sus necesidades, ya lo hice como Procuradora de las personas de Edad Avanzada y Senadora, ahora como Alcaldesa de San Juan, quiero hacer el más riguroso de los compromisos: Me voy a dedicar en cuerpo y alma a que las personas de edad avanzada en San Juan tengan una vida plena y feliz”, aseguró.

“En las pasadas semanas les he hablado de cómo voy a atender la condición de calles y aceras, en la Ciudad, daremos prioridad a las zonas con mayor concentración y tránsito peatonal de personas de edad avanzada. Desarrollaremos un programa de ‘Hogares Adaptados’, a través del cual se harán modificaciones a hogares de personas de edad avanzada que tienen barreras arquitectónicas que afectan su movilidad y disfrute del hogar. Junto a esta iniciativa aumentaremos los diferentes fondos dedicados o no utilizados a estas reparaciones. Ampliaremos los servicios de transportación adaptada y accesible. Este es un servicio de gran necesidad para facilitarles su movilidad y mejorar su salud”, añadió la actual legisladora por acumulación.

López León anunció que desarrollará una ‘Nueva Villa Dorada’ en la antigua Clínica las Antillas. Esta villa será el centro de servicios preventivos, vivienda independiente o egida, vivienda asistida, cuidado de larga duración y medicina geriátrica más grande del Caribe. Incluirá: servicios gerontológicos, servicios geriátricos y Centro de Cuidado Diurno para personas con la condición de Alzheimer en sus primeras etapas. Ayudaré en el desarrollo de egidas en San Juan que sean ejemplo para el mundo. Se contemplará el desarrollo de las mismas para todos los niveles sociales.

“Además, promoveremos la construcción de viviendas compartidas, tipo ‘Co-housing’. Esta modalidad de vivienda permite mantener un nivel de independencia básica, al mismo tiempo que provee óptimas condiciones para compartir tareas e intereses con otros miembros de la comunidad. Como anuncié, el primero de estos proyectos será para miembros de la comunidad LBGTTQI de edad avanzada”, añadió la candidata popular.

Las demás propuestas presentadas a la prensa se resumen de la siguiente manera:

Junto a entidades especializadas, desarrollo de un proyecto para atender las necesidades prioritarias de las personas de edad avanzada en la Ciudad de San Juan.

Creación del Registro Sanjuanero de la Tercera Edad. El mismo tendrá como base un censo que se realizará en cada comunidad, para identificar a todos nuestras personas de edad avanzada en situaciones que requieran servicios, de modo que se atienda de forma expedita a quienes se encuentren en situaciones de riesgo. Así como cuando ocurren emergencias naturales y de otro tipo.

En los Centros de Salud Municipal se adoptará un programa de atención especializada, integrando gerontólogos y geriatras en las zonas con mayor población de personas de edad avanzada (nota- mayor población está en Santurce, Gobernador Piñero Barrio, Sabana Llana Sur y Cupey).

Implantar un amplio programa de Telesalud y Telemedicina para darle a las personas de edad avanzada la atención médica que necesitan. Lo haremos con el enfoque de servicio que hemos denominado San Juan 24/7.

Ampliar el alcance de los servicios de Auxiliares en el Hogar. Este servicio es provisto a las personas de edad avanzada frágiles y postrados en cama, para ayudarlos a restablecer su estado de salud y prevenir el proceso de institucionalizarlos.

Creación de la ‘Escuela para Cuidadores’ que permitirá que más personas cuenten con los conocimientos y destrezas necesarias a personas de edad avanzada en el hogar. De igual forma, se establecerá un Programa de Apoyo a Cuidadores, que incluya recreación, servicios psicológicos, grupos de apoyo y oportunidades de “respiro”.

Los 11 Centros de Actividades Múltiples para Personas de Edad Avanzada (Barrio Obrero, Buen Consejo, Cupey, Las Monjas, El Comandante, Nemesio R. Canales Manuel A. Pérez, Puerto Nuevo, Lloréns Torres y Vista Hermosa), serán parte de la transformación de los servicios a esta población. Tanto de los que continuamente los visitan como los que reciben servicios de comidas en el hogar.

Las personas de edad avanzada necesitan más oportunidades de interacción social segura. Para atender esa necesidad, se ofrecerá un amplio programa de actividades recreativas en espacios abiertos, como plazas y parques o en la seguridad de su hogar mediante el uso de 24/7.

En la Oficina de Turismo del Municipio de San Juan se desarrollará el Programa de Turismo Interno para Personas de Edad Avanzada, “Turisteando por San Juan”. La Ley 111 del 23 sept./2013, de mi autoría crea y establece el programa de Turismo Recreativo y Educativo para personas de Edad Avanzada

Otra de las iniciativas a implantar es la de ‘Voluntariado Experto’. Consiste en la creación de un cuerpo de voluntarios donde se integren personas jubiladas expertas en distintas materias, y que estén dispuestas a compartir con otros su conocimiento y destrezas.

“Las oportunidades de desarrollo financiero para nuestra población mayor de 60 años son posibles. Nos aseguraremos de la utilización del fondo para oportunidades de trabajo a aquellos que necesitan completar el número de créditos requeridos para poder recibir los beneficios del seguro social. Mantendremos un programa continuo de capacitación en el uso de computadora, búsqueda en Internet y manejo de redes sociales la creación de la Universidad de la Tercera Edad será una un programa de cursos en el instituto tecnológico de San Juan”, añadió la candidata popular a alcaldía capitalina.

“Como autora de la ‘Ley para el Acceso, Adiestramiento y Apoyo Extendido para la Inserción Social de las Personas con Impedimentos de veintidós (22) años en adelante’, debo indicar que asumiré junto al Departamento de Salud Estatal para poner en vigor la misma pues nunca se ha llevado a cabo. Hay muchas personas con impedimentos significativos que viven con sus padres y madres personas de edad avanzada, hoy no saben que pasara con ellos una vez que estos mueran. Por eso hoy les digo que seré la próxima Alcaldesa de San Juan y se cumplirá con la ley.

Todos los servicios en el Municipio de San Juan tendrían acceso a TTY (telecomunicación con personas sordas)”, añadió la también gerontóloga y salubrista.

“Para mí la población de edad avanzada no es un frío número, sino que son seres humanos que hicieron el País que hoy tenemos, por eso nunca vamos a poder pagarle con todo lo que hagamos de corazón, lo que hicieron por nosotros. No le podemos fallar jamás, como se lo merecen. Ese mi compromiso para llevar a San Juan a otro nivel”, finalizó la senadora.