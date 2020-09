Estudio refleja aumento en el uso del teléfono a nivel esencial

Un estudio de la industria de las telecomunicaciones en Puerto Rico comisionado por Wunderman Thompson a la firma de investigación Abexus Analytics establece que el consumidor local ha aumentado su dependencia de la telefonía y los datos móviles a tal grado que los considera un servicio esencial, como el agua y la electricidad.

Esa en una de las conclusiones del estudio “Ahead or Behind the Curve? Puerto Rico’s Telecommunication Market”, que la agencia presentó hoy durante una mesa redonda virtual.

La comisión del estudio responde a la oferta de valor de la firma de comunicaciones integradas Wunderman Thompson, cuyo acercamiento al negocio de la publicidad está anclado en tres pilares: el producto creativo, la tecnología y los datos. “

La información que logramos obtener a través de este estudio nos permite solidificar los ‘insights’ que usamos para hacer nuestro trabajo y afirma nuestra filosofía de que el dominio de los datos de mercado es una herramienta indispensable de negocios”, dijo Carlos Laureano, CEO de Wunderman Thompson Puerto Rico.

Industria de telecomunicaciones

El estudio ofrece un panorama abarcador de la industria de telecomunicaciones en la isla, su crecimiento y penetración y sus prospectos de crecimiento futuro.

“Hace una década, las telecomunicaciones eran vistas como una ventaja tecnológica accesible a un numero limitado de jugadores en el mercado. Sin embargo, hoy en día, el internet y las tecnologías móviles se han convertido en las herramientas principales para operar la economía”, dice el informe del estudio.

Además del análisis de oferta, penetración y comportamientos del usuario, el estudio incluye datos recopilados durante la actual pandemia del Covid-19, y como el “lockdown” ha impactado el uso de internet, cable y dispositivos móviles.

“Las recientes crisis han revelado que tanto las personas como los negocios subestimaban el valor y la magnitud de los servicios de telecomunicaciones”, dice el informe.

Puente entre América Latina y Estados Unidos

Los datos del estudio apuntan a que Puerto Rico está posicionado como una especie de puente entre América Latina y los Estados Unidos en términos de desarrollo de infraestructura y tecnologías de telecomunicaciones, puesto que esta considerablemente más adelantado que los países del sur y el resto del Caribe, toda vez que está menos avanzado que los Estados Unidos.

No obstante, el mercado parece estar fértil para un crecimiento sostenido, habiendo reflejado aumentos en subscripciones a servicios móviles todos los años desde el 2012.

El estudio también pronostica que los negocios continuarán moviendo sus operaciones al plano digital, lo cual intensificará la necesidad de internet de banda ancha y requerirá de inversiones mayores por parte de los proveedores de telecomunicaciones.

Te recomendamos: