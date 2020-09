Cámara baja atenderá en vista pública nombramiento de Osvaldo Soto

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, adelantó que el nombramiento de Osvaldo Soto García como próximo contralor de Puerto Rico será evaluado en vista pública el próximo lunes, pese a las reservas de múltiples legisladores de mayoría que ya han indicado que rechazarán la nominación de la gobernadora Wanda Vázquez.

De acuerdo con Méndez, ya se le notificó a Soto García que debe entregar la documentación requerida en o antes de este viernes.

“Si recibimos los documentos el viernes, se estaría atendiendo el próximo lunes (en vista pública) y más adelante se estaría discutiendo con la delegación para tomar una decisión sobre la aprobación o no aprobación” dijo Méndez sobre la designación.

Te recomendamos:

Méndez ha sido uno de los líderes legislativos que ha cuestionado públicamente las credenciales de Soto García para encabezar la Oficina del Contralor. El actual secretario de Asuntos Públicos cuenta con un bachillerato en ciencias empresariales y es abogado no licenciado.

Soto García no es contador público autorizado (CPA) ni cuenta con trasfondo académico o profesional en asuntos de finanzas, elemento que ha sido criticado por organizaciones como el Colegio de CPA.

Méndez reconoció que, desde la década de 1980, todos los contralores en propiedad han tenido el título de CPA.

“Quiero saber por qué esta vez, aun cuando la ley diga que no se requiere el título de CPA, que él me demuestre que tenga la capacidad… Lo que tiene un defecto no se puede subsanar. Yo lo que quiero es que me diga, me convenza por qué él debe ser el contralor de Puerto Rico. Quiero escucharlo, quiero escuchar al Colegio de CPA”, insistió el líder cameral en una conferencia de prensa celebrada tras un caucus de los representantes novoprogresistas.

Según Méndez, la gobernadora le notificó el jueves pasado que realizaría una designación para el cargo de contralor, que continuará siendo ocupado por Yesmín Valdivieso hasta que ambas cámaras confirmen un reemplazo. El presidente de la Cámara baja no precisó si Vázquez le adelantó que Soto García sería el nominado.

Por otra parte, Méndez admitió que la gobernadora no incluyó en la convocatoria a la sesión extraordinaria varios proyectos que le solicitó se atendieran. Entre ellos, mencionó dos iniciativas relacionadas a los sistemas de retiro de la autoría de la representante Lourdes Ramos, como el que eleva a rango de ley las pensiones de empleados de la Universidad de Puerto Rico.

La sesión extraordinaria, que oficialmente dio comienzo esta tarde, se puede extender hasta el 5 de octubre.