Vázquez designa a su secretario de Asuntos Públicos como Contralor de Puerto Rico

La gobernadora Wanda Vázquez designó al secretario de Asuntos Públicos Osvaldo Soto García como contralor de Puerto Rico.

“Agradezco su compromiso durante este tiempo enfrentando todas las situaciones que hemos tenido que atravesar y por aceptar ahora esta nueva e importante encomienda para poder continuar fiscalizando con firmeza y verticalidad en una entidad tan importante como lo es la Oficina del Contralor de Puerto Rico”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

Soto García -que no es un contador público autorizado- posee un bachillerato en Ciencias Empresariales Y Mercadeo en University of Phoenix en Puerto Rico, y se graduó de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

Previo a ocupar el cargo de Secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza desde enero de 2020, ocupó el cargo de Secretario de Asuntos Públicos del Senado. También ha fungido como consultor de fondos federales para diversos consorcios regionales y municipios teniendo a cargo la implementación y formulación de políticas públicas y leyes federales.

Al hacer el anuncio, la primera ejecutiva aseguró que el designado cuenta con las competencias requeridas. "Él cumple con todos los requisitos", sostuvo Vázquez.

Soto García agradeció a la gobernadora por la designación y aseguró que sus dos décadas en el servicio público le otorgan la capacidad para desempeñarse en el cargo. "Si hay una palabra que me describe, para los que no me conocen, es ser justo", sostuvo.

La gobernadora aseguró que notificó la designación al liderato legislativo y no anticipó problemas en la confirmación de Soto García.

Sin embargo, en la mañana de hoy el portavoz de mayoría de la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, se expresó sorprendido ante el posible nombramiento de Soto García e invitó a la mandataria a considerar el nombre de Francisco Parés, actual secretario del Departamento de Hacienda, para el cargo.

Asimismo, la exsecretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, opinó en sus redes sociales que se le debía dar el espacio a Parés por su experiencia de trabajo.

Por su parte, el Colegio de Contadores Autorizados solicitó temprano que se asignara a ese cargo a una persona que cuente con estudios en contabilidad.