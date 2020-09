Exhortan a ciudadanos devolver dinero del PUA para que eviten un caso federal

La comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González Colón, advirtió a todas las personas que han solicitado el beneficio del dinero de ayuda por la pandemia (PUA) de manera fraudulenta que esto es un delito y que devuelvan el mismo.

"Esto es un delito federal, y mucha gente dirá un fraude del Departamento del Trabajo, me dan un cantasito en la mano y ya se acabó, pues tengo que decirles que no, estos son fondos federales, así que las agencias federales, fiscalía federal tienen intervención directa, y créanme esto es un delito federal, no es lo mismo el cantasito en la mano", dijo González en entrevista con WKAQ mientras que agregó que "yo exhorto a todos esos empleados municipales y estatales, y aquellos menores que solicitaron indebidamente esto, a que devuelvan el dinero que recibieron. ¿Porqué?, El Departamento de Hacienda y el Departamento del Trabajo están trabajando en plataformas en conjunto así que todos esos números de Seguro Social se están corroborando con la plataforma del Departamento de Hacienda".

Sobre los empleados públicos que realizaron esta práctica, la comisionada residente les indicó que esto "le puede costar su puesto en el Gobierno de Puerto Rico".

Además, la líder estadista que por este delito hay jurisdicción tanto de los federales como de las autoridades locales.

"El que usted se crea que no lo van a identificar, déjeme decirle que ya le tienen nombre y apellido y no espere a que lo visiten a su casa con una orden de allanamiento, una orden de arresto, con un caso federal y estatal".

González lamentó la situación ya que para ella esto tiene dos repercusiones, "que le estás privando a quien de verdad lo necesita, no solamente del dinero, sino de la fila y el trámite para obtenerlo, y dos en términos de como esto se proyecta a nivel nacional, de que Puerto Rico la gente solicitó una ayuda a la que no tenía derecho".