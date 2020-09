Exigen que "Charlie" Delgado defina su preferencia sobre estatus de P. R.

Miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, liderados por el representante Néstor Alonso Vega, emplazaron al candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos ‘Charlie’ Delgado Altieri, a que se exprese y explique, públicamente, los detalles de su preferencia de una separación de Puerto Rico con los Estados Unidos.

Los legisladores novoprogresistas denunciaron, además, que Delgado Altieri ha tratado de que se elimine el tema del estatus del primer debate de los candidatos a la gobernación pautado para el próximo jueves en la noche.

“Es bien conveniente para el candidato Delgado no hablar del tema del estatus político de Puerto Rico, pues su predilección es la separación de los Estados Unidos, y su aspiración es la república asociada. El pueblo no quiere ninguna de las dos, por el contrario, la gente desea y anhela, de forma mayoritaria, la estadidad. Por eso es importante que deje de esconderse, lo que ha estado haciendo por semanas. La gente tiene que saber dónde están parados sus candidatos a puestos electivos y más aún cuando son a la gobernación. El silencio no es una opción, queremos que le hable a la gente de frente y sin dobles palabras”, señalaron los Representantes del PNP.

Los miembros del caucus del PNP retaron a Delgado Altieri a decir públicamente que continúa apoyando la separación de los Estados Unidos, como hizo en el pasado, o si por conveniencia electoral decidió cambiar de postura.

“Sabemos que Delgado no quiere hablar nada de estatus, por el contrario, está tratando de que saquen ese tema del debate de los candidatos a la gobernación, pues conoce muy bien que no tiene la postura que la gente busca. El tiempo de esconderse se acabó. Estamos retando al candidato a la gobernación por el PPD a que mañana mismo convoque una conferencia de prensa para expresar, con lujo de detalles, su postura sobre el estatus. El tema del estatus es vital para Puerto Rico. Por ser una inmoral colonia, la Isla sólo puede solicitar migajas en el Congreso, en vez de que nos brinden trato igual. Programas como Medicare, que actualmente recibimos apenas el 55 por ciento de reembolso de fondo, como estado tendríamos derecho a todo, eso aseguraría que la reforma de salud, instrumento de justicia social, se pudiera expandir y mejorar para el beneficio de la gente. De eso estamos hablando. De que cuando venga otra emergencia nos traten como a cualquier estado”, añadieron los legisladores.

Por otra parte, los legisladores estadistas catalogaron como una acción para las gradas la creación, anunciada por Delgado Altieri, de un comité dentro del PPD para buscar una definición de lo que la colectividad quiere como estatus político para la Isla.

“Por favor, Delgado, no más comités para retrasar la definición. Esa película la vimos ya el cuatrienio pasado cuando su Legislatura creó en el 2013 una Comisión Especial para precisamente eso mismo y jamás, repetimos, jamás se reunió ni tan siquiera para votar por su propio reglamento. Así es que el PPD quiere retrasar el asunto, solo quieren gobernar, no solucionar los problemas de Puerto Rico”, dijeron.

Para culminar, los representantes novoprogresistas también exigieron que el candidato a la gobernación por el PPD le explique al pueblo porque ha rechazado la propuesta del expresidente de la Pava, Héctor Ferrer Ríos (QEPD), de una consulta estadidad sí o no, la cual ha sido avalada por líderes de ese partido que creen en la unión con Estados Unidos y ahora se sienten fuera por las acciones de Delgado Altieri.

Te recomendamos: