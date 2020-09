Nuevo presidente CEE recuerda que el cierre electoral es el lunes

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, recordó el viernes a la ciudadanía que, como parte del proceso de Cierre del Registro General de Electores, el lunes, 14 de septiembre, todo elector que no esté inscrito o requiera realizar transacciones electorales para votar en las Elecciones Generales del 3 de noviembre de 2020, debe visitar la Junta de Inscripción Permanente más cercana.

“Como parte de los esfuerzos de atender a todos los electores que así lo necesiten, las JIP ofrecerán servicios hoy y el sábado, 12 de septiembre de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde; el domingo, 13 de septiembre de 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde y el lunes, 14 de septiembre de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Todas las JIP continuarán trabajando bajo el concepto de JIP Isla. Habrá filas expreso para mayores de 60 años y mujeres embarazadas”, indicó Rosado Colomer en comunicación escrita.

Te recomendamos:

Explicó que, para poder votar, aquellas personas que no se han inscrito, que se mudaron y no han informado su cambio de dirección, que no votaron en más de dos elecciones, deben visitar la Junta de Inscripción Permanente. Los requisitos de inscripción son: tener 18 años en o antes del 3 de noviembre de 2020, estar domiciliado en Puerto Rico, ser ciudadano americano y no estar incapacitado judicialmente.

Para este trámite deben presentar certificado de nacimiento y evidencia de dirección de su domicilio. Si no sabe dónde está ubicada la JIP puede enviar un mensaje de texto al (787)338-1616 e ingresar su código postal.

“Además, queremos recordarles a los electores, que el 14 de septiembre es la fecha límite para solicitar Voto Adelantado, Voto de Fácil Acceso en el Domicilio o en el Centro de Votación y Voto por teléfono para personas ciegas. Las personas de más de 60 años pueden solicitar Voto Adelantado también”, culminó el presidente.

Para más información sobre este proceso, pueden acceder a nuestra página de Internet www.ceepur.org o http://consulta.ceepur.org .