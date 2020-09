Salud no requiere realizar pruebas para ‘dar de alta’ a positivos del Covid-19

Tras una determinación del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud (DS) del país ya no necesita realizar una segunda prueba molecular para determinar si descontinuará el aislamiento de una persona que arrojó positivo al Covid-19.

De acuerdo con la epidemióloga Jessica Irizarry, directora del Sistema de Rastreo de Contactos a nivel central en el DS, el CDC cambió las guías a partir de mediados de julio. Estas modificaciones, según la epidemióloga, incluyen cambios en las definiciones de una persona convaleciente del virus —o aquellas personas que se recuperan del virus desde sus hogares y que no fueron hospitalizadas—. Ahora, una persona convaleciente es aquella que dio positiva a una prueba molecular de Covid-19 y que han transcurrido 21 días o más desde su última prueba molecular. En la definición contemplada en el informe de convalecientes de julio, se consideraba a una persona convaleciente —o recuperándose del virus— luego de que pasaran 14 días o más desde su última prueba positiva y que no fue hospitalizada.

“Según esas nuevas guías [del CDC] ya no se le requiere a las personas pruebas negativas como un criterio para descontinuar su aislamiento”, dijo Irizarry en entrevista telefónica con Metro.

“Incluso, el CDC en sus guías recomienda que una vez sale positiva en prueba molecular no se le repita la molecular en un periodo de tres meses. O sea, que no hay que continuar repitiéndole la prueba a estas personas ya que es probable que sigan dando positivo aun cuando no son un riesgo para nadie de infección”, agregó. La epidemióloga explicó que el cambio en las directrices también responde a que una vez pasa ese periodo infeccioso —que suele ser en los primeros 10 días de la enfermedad— la persona ya no tiene capacidad de infectar a otras personas una vez transcurran los 21 días desde el resultado positivo.

La funcionaria añadió que, pasados los 21 días, es muy probable que una persona arroje positivo a una prueba molecular ya que ciertas proteínas del virus suelen quedarse en el sistema respiratorio superior. Pese a esto, indicó que en la mayoría de los casos la persona no tiene la capacidad de infectar a otras personas a menos que se trate de una persona que tuvo síntomas severos del Covid-19, tuvo que ser hospitalizada o personas que tienen condiciones que comprometen su sistema inmunológico.

Ante estas guías, Irizarry indicó que el DS continuará alineado a las guías de la CDC en este aspecto y no contempla distanciarse de dicha directriz de la agencia federal. La funcionaria distinguió este protocolo de aquel que presentó la CDC a mediados de agosto sobre no requerirle pruebas moleculares a personas asintomáticos luego de haber estado en contacto con un positivo.

Dejan de publicar informe de convalecientes

Asimismo, Irizarry indicó que, con el cambio de directriz de la CDC, la agencia ya no rendirá el informe que publicada cada dos semanas donde detallaba los casos convalecientes y los casos activos positivos —que incluye a personas hospitalizada con el virus y aquellas que se encuentran en sus hogares—.

Desde agosto, la agencia únicamente revela las personas convalecientes —o en recuperación— en el Dashboard. La agencia comenzó a publicar dichos informes el 3 de junio, pero culminó su publicación el 23 de julio.

Hoy la agencia reportó que unas 13,541 se encuentran convalecientes o recuperándose del virus.

“La razón por la que no se está emitiendo el informe es que es que se emitía cada dos semanas, tomando en consideración ese periodo de los 14 días, pero el secretario [Lorenzo González] quería que pudiéramos ver ese número de manera más ágil. O sea, que diariamente nosotros pudiéramos ir evaluando qué personas salían de ese periodo activo y entonces pasaban a ser convalecientes”, comentó la epidemióloga.