Estudio de los CDC apunta a restaurantes y bares como fuentes de contagio de COVID-19

A un día de que entre en vigor la nueva orden ejecutiva que, entre otras disposiciones, aumenta la cantidad de comensales que pueden estar dentro de los restaurantes, un nuevo informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. mostró que las personas diagnosticadas con COVID-19 tenían casi el doble de probabilidades de haber comido en ese tipo de establecimiento dentro de las dos semanas antes de que presentaran síntomas.

El estudio, publicado el jueves, analizó a 314 adultos mayores de 18 años en 10 estados. Incluyó a 154 participantes que dieron positivo por SARS-CoV-2 y 160 que dieron negativo. Todos los participantes informaron tener síntomas en el momento en que se les hizo la prueba del virus COVID-19.

El informe sugiere que debido a la dificultad en el distanciamiento social y el uso de mascarillas por parte de las personas, cenar dentro de un restaurante presenta un mayor riesgo de contraer el virus.

“Las máscaras no se pueden usar de manera efectiva mientras se come y se bebe, mientras que las compras y muchas otras actividades en el interior no excluyen el uso de máscaras”, dice el informe.

Según los CDC, la investigación no encontró otras "diferencias significativas" en las otras actividades comunitarias del grupo, como ir de compras; asistir a reuniones de 10 personas o más dentro de una casa; ir al gimnasio; recibir un corte de pelo; ir a la oficina para trabajar; ir a la iglesia o tomar el transporte público.

Los investigadores vieron un patrón entre los participantes del estudio cuando se trataba de comer en un restaurante o tomar una bebida en un bar o cafetería.

"Además de cenar en un restaurante, los casos-pacientes tenían más probabilidades de informar haber ido a un bar / cafetería, pero solo cuando el análisis se restringía a los participantes sin contacto cercano con personas con COVID-19 conocido antes del inicio de la enfermedad", según al informe.

La nueva orden ejecutiva anunciada el miércoles por la gobernadora Wanda Vázquez entra en vigor el sábado y aumenta a un 50% la ocupación de los restaurantes. Además, por primera vez en meses se permitirá la operación de casinos y gimnasios. Los bares y chinchorros continuarán cerrados.

Para ver el informe de los CDC, haz click aquí.