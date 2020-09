Caribbean Cinemas anuncia reapertura paulatina de sus cines

Luego del anuncio de la nueva Orden Ejecutiva, Caribbean Cinemas presenta los cines que irán abriendo durante las próximas dos semanas a partir del jueves 17 de septiembre, serán unos 16 cines en las siguientes localidades: Montehiedra, Plaza Carolina, San Patricio, Plaza del Caribe en Ponce, Plaza las Américas, Fine Arts Popular, Plaza del Sol en Bayamón, Las Catalinas en Caguas, Barceloneta, Western Plaza en Mayagüez, Plaza Guaynabo, Aguadilla, Santa Isabel, Hatillo, Fajardo y San Germán. Luego del 24 de septiembre anunciarán los demás cines que estarán abriendo y las fechas.

En cuanto a las películas, estarán presentando los estrenos que estén disponibles y películas ya estrenadas mientras siguen saliendo películas nuevas. Entre los estrenos a presentar se encuentran: Greenland, Unhinged, Tenet, BTS: Break the Silence y repetirán el evento My Hero Academy. Más adelante en octubre estrena War with Grandpa, Candyman y The New Mutants, entre otros títulos.

“Para nosotros es muy importante esta oportunidad de reabrir los cines, la acogemos con mucha responsabilidad y con el compromiso de cumplir y ejecutar todos los protocolos de higiene, distanciamiento y seguridad al pie de la letra. Estamos listos para recibir a nuestros clientes y en especial a nuestros empleados a quienes iremos contactando según vayamos reabriendo cines. Seremos muy rigurosos con los protocolos, protegeremos a nuestros empleados y el público tiene que cooperar para que todo funcione.”, enfatizó Mayra Ramírez, Directora de Mercadeo de Caribbean Cinemas.

Para mantenerse al tanto de la reapertura de los cines y las películas que estarán presentando, siga las redes sociales de Caribbean Cinemas o acceda la página web: www.caribbeancinemas.com.

