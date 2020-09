Joven trabajadora da lección a madre prejuiciosa

Daneliz Torres Rodríguez, una joven estudiante, publicó una experiencia que aunque no debió ser grata, se convirtió en un buen momento de darle una lección a una madre con su niña.

En una publicación en sus redes sociales, Torres Rodríguez aparece en una foto, sonriente, con su uniforme de un popular restaurante de comida rápida. Así comienza su narración.

"Hace un tiempo me encontraba trabajando, y mientras trabajaba, vi como una señora me señala, y hablándole a su hija, le dice: “mira, por eso es que cuando seas grande, tienes que estudiar, para que no te quedes estancada como esa nena, tan joven y trabajando en un fast food”. Señora, a ver cómo le explico…", compartió con sus seguidores en una entrada que se viralizó.

Te recomendamos:

"Trabajo para pagar mis estudios universitarios, pues aspiro a ser más de lo que soy, a algo más que el simple $7.25 pero, a la misma vez, vivo en una sociedad donde la educación cada día es menos accesible, independientemente del estatus económico-social de la persona. No hay por qué juzgar, pues detrás del uniforme que llevo, al igual que mis compañeros, hay un sinnúmero de seres humanos con metas y sueños. ¿A qué quiero llegar con esto?", continuó reflexionando la joven boricua.

"No por el hecho de que una persona trabaje en un fast food, de cajero en un supermercado, vendiendo prendas y/o ropa, de bagger, de mesero, etc, significa que terminó allí porque no hizo las cosas bien, que escogió el camino fácil o que es un/a vago/a. Cada persona es una historia y mundo aparte y NINGUNA tiene que sentirse mal o menos por tener un trabajo honrado. Recuerden que el valor del ser humano NO lo determina un título universitario y mucho menos la gente, lo determinas TÚ mismo", concluyó la joven en su mensaje.

Los comentarios no demoraron en surgir, dándole ánimos a Torres Rodríguez y reconociendo la fuerza de sus palabras.

"Así se habla más ignorante es la madre en decir semejante tontería yo estoy de acuerdo que los muchachos salgan adelante con su trabajo honrado y tenga un título universitario mis hermanos así se graduaron con éxitos los dos", comentó un usuario.