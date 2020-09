Omar: La segunda tormenta tropical que se forma hoy

A sólo horas de que Nana se formara en el Mar Caribe, cerca de Jamaica, una nueva tormenta tropical pareció comprobar el pronóstico de que la presente temporada de huracanes será mucho más activa de lo normal.

La tormenta tropical Omar –la número 15 de esta temporada– se formó en el Atlántico norte, pero los meteorólogos anticipan que tendrá una corta vida.

Omar se encuentra a unas 225 millas al este de Cape Hatteras en Carolina del Norte. Tiene vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora y se mueve al este-noreste a 15 millas por hora, por lo que su trayectoria a mar abierto lo aleja de tierra firme.

Se espera que Omar comience a debilitarse el miércoles y para el jueves se convierta en un área de baja presión.

Esta mañana la tormenta tropical Nana se formó al sur de Jamaica y es posible que se convierta en huracán antes de dirigirse hacia Centroamérica, informó el martes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Los meteorólogos dijeron que las personas en Honduras, Guatemala, Belice y la península de Yucatán en México deben seguir de cerca el recorrido de Nana. Es probable que haya fuertes vientos, una peligrosa marejada ciclónica y lluvias muy fuertes que causen inundaciones repentinas.

