Histórica medida removería la marihuana de la Ley de Sustancias Controladas

La Cámara de Representates federal votará en septiembre un proyecto de ley para eliminar el cannabis de la Ley de Sustancias Controladas y borrar algunos antecedentes penales por posesión de marihuana, reportó el portal estadounidense TheHill.

La medida, sin embargo, no legalizaría la droga. Adjudica esa responsabilidad a los estados. De todos modos la votación se considera un paso histórico en el esfuerzo por reducir las sanciones legales relacionadas a la droga. El representante demócrata por Carolina del Sur, James Clyburn, confirmó la votación próxima en un correo electrónico a sus colegas, según TheHill.

BREAKING: The U.S. House will vote on a bill to remove cannabis from the Controlled Substances Act.

So that's historic.

Vote date TBD. pic.twitter.com/wTF0m2QZf6

— Natalie Fertig (@natsfert) August 28, 2020