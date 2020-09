Un irrespetuoso; así calificó el senador Carmelo Ríos al actual secretario de Estado

El senador Carmelo Ríos no tiene la mejor opinión del nuevo secretario de Estado, Raúl Márquez Hernández, quien deberá pasar por el proceso de confirmación del alto cuerpo legislativo. Al menos así quedó evidenciado en pleno fragor primarista cuando Ríos calificó de irrespetuoso a Márquez Hernández en una intervención radial y hasta le exigió una disculpa o que rescindiera del contrato que en aquel entonces tenía en el Senado.

El encontronazo surgió en el programa De Frente que mantiene el abogado, Eddie López, en NotiUno 630 donde Márquez Hernández formaba parte de los panelistas de análisis. Específicamente el fuerte intercambio ocurrió para el 13 de abril pasado cuando López le pidió al hoy secretario interino de Estado una reacción a un comentario del portavoz de la mayoría senatorial, a quien el mantenedor del programa describió como el jefe de Márquez Hernández. De inmediato, el entonces asesor senatorial dijo que Ríos no era su jefe porque él respondía directamente al presidente del cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz. Aclaración que fue tomada como un insulto por el senador Ríos.

“¿Jefe mío? No, yo soy asesor del Presidente del Senado, y es quien me supervisa directamente y quien me requiere trabajo. Cuando es necesario que trabaje con el senador Carmelo Ríos colaboro como parte de todo el caucus de mayoría, como lo hago con todos los miembros cuando estamos en sesión. Pero jefe mío, no es”, dijo el hoy secretario interino de Estado en aquella ocasión. Prosiguió analizando comentarios previos del senador Ríos en el marco de la campaña primarista. “El comentario del senador me parece que está siendo un reflejo de lo que es su candidato a gobernador que nadie lo recuerda, nadie lo escucha”, opinó en aquel momento Márquez Hernández en referencia al hoy candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi.

No habían pasado 10 minutos del comentario del entonces asesor legislativo cuando Ríos llamó al programa radial para —al aire— darle una descarga.

“Para que esté claro el asesor del Senado… Usted es asesor del Senado de Puerto Rico y yo soy el portavoz. Le estoy pidiendo excusas públicamente a mi persona o le voy a pedir la dimisión de su contrato con el presidente del Senado. Eso fue una falta de respeto y aquí cuando yo analizo en este programa que hago por la mañana, lo hago con respeto. Si usted es un irrespetuoso y si usted es una persona que no tiene la capacidad de expresarse con una idea básica, yo le estoy pidiendo públicamente que usted se excuse o aténgase a las consecuencias porque usted lo que es, es un irrespetuoso. Asesor del Senado de Puerto Rico donde yo soy el portavoz y usted tiene que respetar la posición del portavoz porque usted trabaja para mi y para todos los senadores. ¿Le queda claro eso?”, descargó Ríos contra el hoy secretario interino de Estado.

Más aún, Ríos pareció traer otras diferencias de Márquez Hernández con legisladores de la cámara baja. “Yo no soy Luis Vega Ramos o Gabriel Rodríguez Aguiló, yo lo digo en público y que se entere todo el mundo. ¿Está claro? Espero su disculpa”, dijo en tono enérgico el senador. Incluso, Márquez Hernández le pedía que le dejara hablar para aclarar. Ríos enganchó el teléfono.

Ya luego de la descarga, el entonces asesor legislativo pidió disculpas a Ríos si se ofendió. “Si usted de alguna forma se sintió ofendido por lo que yo expresé, pues yo le pido la disculpa porque eso a mi no me afecta y yo lamento que esa sea su reacción”, dijo el hoy secretario interino de Estado. También calificó como “sumamente innecesario” el “exabrupto” del senador novoprogresista.

Márquez Hernández en ese momento era director de plataforma de la campaña primarista de la gobernadora, Wanda Vázquez, mientras Ríos endosaba la campaña de Pedro Pierluisi.

Vázquez dijo esta mañana que enviará el nombramiento de Márquez Hernández a una sesión extraordinaria para confirmación. El secretario de Estado requiere la aprobación de Cámara y Senado.

