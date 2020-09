Comisionado del PNP defiende su proceder en reunión de la CEE

El comisionado electoral designado del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, sostuvo que estuvo junto a su comisionada alterna, Vanessa Santo Domingo, esperando a los comisionados de los demás partidos, pero estos no llegaron para continuar con la reunión de la que abruptamente se marcharon.

En horas de la mañana, los comisionados se reunieron con la expectativa de discutir alternativas para llenar la vacante de presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), pero los representantes del PNP únicamente presentaron un nombre, contrario al acuerdo que presuntamente se había alcanzado de antemano.

“El PNP responsablemente sometió un candidato para evaluación, que cumple con los requisitos y que tiene la disponibilidad para asumir el cargo de presidente alterno. Sin embargo, el resto de los comisionados electorales exigieron arbitrariamente que se sometiera más de un nombre, a pesar de que el Código Electoral en ningún momento exige tal cosa. Ni siquiera se tomaron el tiempo para evaluar de forma responsable el nombre sometido y se levantaron de la mesa alargando más la controversia”, sostuvo Sánchez en un comunicado de prensa.

El comisionado electoral les indicó que si no hay un acuerdo unánime sobre ese nombre, el PNP está en la mejor disponibilidad de someter otro candidato, en busca de un consenso.

“Nosotros llegamos nuevamente a la 1:00 de la tarde como se había dicho para continuar con la reunión, pero ninguno de los comisionados de los otros partidos llegó. Yo me voy a mantener el tiempo que sea necesario disponible, las 24 horas de ser necesario, para llegar a ese consenso”, agregó Sánchez.

Los comisionados electorales tienen la responsabilidad de evaluar el nombramiento sometido para Presidente Alterno de la CEE. De qué vale estar pidiendo la renuncia y a la vez torpedear el proceso de escoger el sustituto. Dejen la politiquería y protejan el buen nombre de PR. — Pedro R. Pierluisi (@pedropierluisi) September 1, 2020

Sánchez señaló que “de buena fe nosotros sometimos un candidato para la evaluación de los comisionados y ellos le dieron la espalda al proceso y quisieron crear un caos donde no debe haberlo. Aquí lo que correspondía era evaluar el candidato y si no hay consenso, pues sometemos otro. Este no es momento de imponer trabas arbitrarias para condicionar el proceso. Es momento de poner el mejor interés de Puerto Rico y lograr salvaguardar la confianza de nuestro pueblo en los procesos eleccionarios. El PNP continuará cumpliendo con su responsabilidad”.

Metro reveló que el único nombre sometido para consideración por parte de Sánchez fue el del juez Juan C. Negrón Rodríguez. El magistrado, que trabaja en la sala de Relaciones de Familia y Menores en la región judicial de Bayamón, no cuenta con experiencia al nivel central de la CEE, de acuerdo con fuentes.

Sánchez supuestamente tenía una lista de cinco nombres que presentaría ante el resto de los comisionados electorales, pero alegó que la dejó en su carro durante la reunión de esta mañana.

En tanto, Edwardo García Rexach, y Juan Frontera Suau, comisionado y comisionado alterno del Proyecto Dignidad, tronaron contra Sánchez tras lo ocurrido en la reunión. Mediante comunicado de prensa, indicaron que, además de considerar nombres para la posición de comisionado alterno, el plan de trabajo contemplaba analizar la posibilidad de solicitar de forma unánime la renuncia al presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila.

Luego de comenzada la reunión “llegamos a unos acuerdos iniciales de cómo atender el proceso de la controversia relacionada a la presidencia de la CEE y el posible nombramiento de un presidente alterno. Cuando procedimos a tomar el segundo paso, en el proceso, el comisionado del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, no estuvo preparado para ofrecer los nombres que compondrían la terna que se habría de considerar. El mencionado comisionado comenzó ofreciendo un nombre, pero al solicitársele los restantes dos indicó que no los tenía y pidió tiempo adicional para mencionar siquiera sus nombres. Pretendía darnos los nombres de los posibles candidatos uno a uno, de acuerdo a cómo su partido entienda, y no para poderlos evaluar todos a la vez. Cuando le exigimos que nos diera los tres nombres, nos dijo que su partido necesitaba más tiempo, ya que no podía ofrecerlos en la reunión sostenida. Esto es un juego fatídico contra la democracia, la dilatación es terrible en este este momento” expresó Frontera Suau, quien también es vicepresidente de su colectividad.

“Lo anterior fue visto como una falta de respeto al proceso acordado entre todos los comisionados electorales. Le ofrecimos distintas alternativas para agilizar el proceso, pero iba de excusa a excusa. No muestra seriedad ante tan injusta y dolorosa controversia; ellos tienen todos los nombres pero no quieren ser transparentes ante el proceso de la terna, y es inaceptable trabajar de esta forma. No es correcto para ninguna de las partes y menos para el país” puntualizó García Rexach.

Incluso si no renuncia, Dávila podría ser destituido próximamente si el Tribunal de Apelaciones determina que incumplió con sus deberes como presidente de la CEE, como alegan seis querellas distintas. Dávila, sin embargo, tendría derecho a un proceso de revisión que podría extenderse al menos 25 días según el Código Electoral.